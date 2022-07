Moskau: Bisher keine Einigung über Gefangenenaustausch mit den USA

Foto: LUISA GONZALEZ/POOL/AFP via Getty Images

US-Außenminister Antony Blinken. Symbolbild. Foto: LUISA GONZALEZ/POOL/AFP via Getty Images

Erstmals seit der russischen Invasion in der Ukraine wollte Washington mit dem Kreml sprechen - das Thema: ein Gefangenenaustausch. Doch ein konkretes Ergebnis lässt bisher auf sich warten.

Die USA und Russland haben nach Angaben Moskaus noch keine Einigung über einen möglichen Gefangenenaustausch erzielt. Ein „konkretes Ergebnis“ sei in den Verhandlungen noch nicht erzielt worden, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag in Moskau.

US-Außenminister Antony Blinken hatte am Mittwoch angekündigt, „in den nächsten Tagen“ mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow über die Freilassung der US-Basketballerin Brittney Griner und des Ex-Soldaten Paul Whelan zu sprechen, die derzeit in Russland festgehalten werden. Whelan sitzt aktuell eine 16-jährige Haftstrafe wegen Spionage in Russland ab.

Mehrere US-Medien berichteten, dass Washington im Gegenzug bereit sei, den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor Bout freizulassen. Bout ist ein berüchtigter russischer Waffenhändler, der 2008 in Thailand verhaftet wurde und derzeit eine Haftstrafe von 25 Jahren in den USA absitzt.

Bouts Ehefrau Alla sagte nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti, ihr Mann wisse „nichts von Verhandlungen zwischen Russland und den USA über einen Austausch“. Auch die Anwälte von Basketballerin Griner, die im Februar wegen Cannabis-Besitzes in Moskau festgenommen worden war und derzeit vor Gericht steht, erklärten, dass sie noch keine Informationen über Verhandlungen erhalten hätten. „In jedem Fall wären wir glücklich, wenn Brittney bald nach Hause kommen könnte“, schrieb die Anwältin Maria Blagowolina im Onlinedienst Telegram.

Washington und Moskau beschuldigen sich gegenseitig, ihre jeweiligen Staatsangehörigen aus politischen Gründen festzunehmen. Bisher gab es schon mehrere Gefangenenaustausche. So wurde im April der ehemalige US-Soldat Trevor Reed gegen den russischen Piloten Konstantin Jaroschenko ausgetauscht. (afp/dl)