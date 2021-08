Nach Überschwemmungen in Tennessee: Biden ruft den Katastrophenfall aus

Präsident Joe Biden hat nach den verheerenden Überschwemmungen vom vergangenen Wochenende den Katastrophenfall für den US-Staat Tennessee ausgerufen. Wie das Weiße Hauses am Dienstag mitteilte, wurden dadurch rasch Bundeshilfen für die betroffenen Gebiete bewilligt, darunter „Zuschüsse für vorübergehende Unterkünfte und Hausreparaturen“ sowie „günstige Darlehen zur Deckung nicht versicherter Sachschäden“.

Starkregen und sturzflutartige Überschwemmungen hatten am Samstag im Südstaat für Chaos und Zerstörung gesorgt. Mindestens 21 Menschen kamen ums Leben, Häuser wurden überschwemmt, Straßen und Brücken unterspült. Tausende Menschen waren von Stromausfällen betroffen.

This is the destruction left behind in Waverly, TN on Sunday (8/22), one day after record-breaking rain caused devastating flooding in the area. At least 22 people were killed, according to Humphreys County Sheriff Chris Davis. pic.twitter.com/S9pEvl6NLG

