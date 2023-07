Nach Wagner-Rebellion: Weißrussland rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit

Bereits Anfang des Jahres ist Weißrussland in die Schlagzeilen gerückt, als Moskau Pläne zur Stationierung taktischer Atomwaffen auf belarussischem Boden bekannt gab. Nachdem Wagner-Chef Prigoschin jetzt Zuflucht in Minsk gefunden hat, rückt das Land erneut in den Fokus.

Weißrussland, das eine entscheidende Rolle bei der Beendigung der gescheiterten Meuterei des Anführers der russischen Wagner-Gruppe gegen den Kreml in der vergangenen Woche spielte, ist in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt.

Das Land ist ein wichtiger Verbündeter Russlands und geriet bereits Anfang des Jahres in die Schlagzeilen, als Moskau Plän…