Neuer Rekord an der US-Mexiko-Grenze: 270.000 Einwanderer in einem Monat

Im September überquerten so viele illegale Einwanderer von Mexiko aus die Grenze zu den USA wie in keinem anderen Monat zuvor. Dies geht aus neuen Daten der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) hervor. Die Beamten registrierten 269.735 illegale Einwanderer an der südlichen Grenze.

Seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden haben Beamte der Grenzschutzbehörde mehr als sieben Millionen Menschen festgenommen, die die Grenze illegal überschritten haben.

Die Grenzkrise wird zunehmend zu einer politischen Belastung für Präsident Biden, die seine Zustimmungswerte nach unten zieht. Eine aktuelle Umfrage von „ABC News“/„Washington Post“ zeigt, dass 71 Prozent der Amerikaner seinen Umgang mit der Einwanderung und der Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko missbilligen.

Seit Mitte Juli dieses Jahres ist diese Zahl stetig gestiegen. Damals waren 61 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass der Präsident in Sachen Einwanderung und Grenzkrise schlechte Arbeit leistet.

Viele Republikaner sehen das Problem der illegalen Grenzübertritte als eines der dringendsten Probleme des Landes an. Für Demokraten hat die Grenzkrise laut Umfragen allerdings eine relativ geringe Priorität.

Die Republikaner haben ganz klar Präsident Biden für die Grenzkrise verantwortlich gemacht. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit ergriff Präsident Biden Dutzende Exekutivmaßnahmen im Bereich der Einwanderung. Unter anderem ordnete er einen Baustopp für die Grenzmauer an, den seine Regierung nun mit einer Kehrtwende wieder aufnehmen will.

Einer der schärfsten Kritiker von Bidens Grenzpolitik ist der texanische Gouverneur Greg Abbott. Am 20. September rief er wegen des Anstiegs der illegalen Einwanderung eine „Invasion“ an der Südgrenze aus.

„Joe Biden hat seine verfassungsmäßige Pflicht, die Grenze zu sichern, völlig vernachlässigt“, schrieb Abbott in einem Beitrag auf X/Twitter im September. Das war ungefähr zu der Zeit, als die Grenzschutzbehörde die Zahlen der Grenzübertritte im August veröffentlichte, die einen weiteren Anstieg der illegalen Grenzübertritte zeigten.

Am 20. Oktober erklärte Abbott erneut, dass er zusätzliche Mittel für den Bau einer Grenzmauer anstrebt, um die Texaner vor dem Zustrom zu schützen. Das war ein Tag vor der Veröffentlichung der neuen Zahlen der illegalen Einwanderer vom September.

„Texas wird jedes Instrument und jede Strategie nutzen, die uns zur Verfügung stehen, um auf Bidens Grenzkrise zu reagieren – einschließlich des Baus unserer eigenen Grenzmauer“, sagte Abbott in dem Beitrag. „Ich habe zusätzliche Mittel für den Bau einer Grenzmauer auf die Tagesordnung der dritten Sondersitzung gesetzt, um unsere Bemühungen zum Schutz der Texaner – und der Amerikaner – fortzusetzen.“

Texas will use every tool and strategy at our disposal to respond to Biden’s border crisis – including building our own border wall.

I added additional border wall funding to the agenda for Special Session #3 to continue our efforts to protect Texans – and Americans. pic.twitter.com/zXsN9Os2gj

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 21, 2023