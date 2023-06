Neuschwanstein-Mord: Trauerfeier und Beerdigung in den USA

Zwei junge Amerikanerinnen wurden am 14. Juni von einem 30-jährigen US-Touristen in der Nähe der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein angegriffen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zwei Wochen ist er her, der Mord beim Märchenschloss Neuschwanstein. Eine 21-Jährige starb, eine 22-Jährige überlebte verletzt, der Täter wurde gefasst. Nun soll das Opfer in seiner Heimat, den USA, beerdigt werden.

Am 1. Juli sollen die sterblichen Überreste von Eva zu Grabe getragen werden. Die junge Amerikanerin wurde am 14. Juni im Alter von 21 Jahren von einem 30-jährigen US-Touristen in der Nähe der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein im Allgäu in den Tod gestürzt. Auch die mit ihr zusammen reisende 22-jährig…