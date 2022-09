Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab

Einen Tag vor einem Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Südkorea hat Nordkorea zwei ballistische Raketen abgefeuert. Der südkoreanische Generalstab teilte am Mittwoch mit, es seien nahe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang „zwei ballistische Kurzstreckenraketen“ abgefeuert worden. Die Raketen seien rund 360 Kilometer weit in einer Höhe von etwa 30 Kilometern geflogen. Die südkoreanische Armee habe die Überwachung verstärkt und halte sich in Abstimmung mit den USA in höchster Bereitschaft.

Japan bestätigte das Abfeuern der Raketen. Die jüngste Serie von Raketentests durch Nordkorea sei in ihrer Häufigkeit „beispiellos“, sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Toshiro Ino.

Pjöngjang hat seit Jahresbeginn eine ganze Serie von Waffentests vorgenommen, darunter auch mit einer Interkontinentalrakete. Bereits am vergangenen Sonntag hatte Nordkorea eine ballistische Kurzstreckenrakete abgefeuert. Ballistische Raketen werden in große Höhe abgefeuert und stürzen dann durch die Erdanziehungskraft zu Boden.

Südkorea und die USA befürchten, dass Pjöngjang auch einen Atomwaffentest vorbereitet. Es wäre der erste solche Test seit 2017. Insgesamt hat Nordkorea seit 2006 sechs Atomwaffentests ausgeführt. Das international stark isolierte Nordkorea ist wegen seines Atom- und Raketenprogramms mit massiven Sanktionen belegt.

Washington und Seoul sind enge Verbündete. In dieser Woche hatte die südkoreanische Marine gemeinsame Übungen mit dem nuklearbetriebenen US-Flugzeugträger „USS Ronald Reagan“ abgehalten. Derzeit sind rund 28.500 US-Soldaten in Südkorea stationiert. (afp/dl)