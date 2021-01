NTD: Indien bittet Whatsapp um Widerruf des Datenschutz-Updates | KPC sanktioniert Trump-Beamte

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Indien bittet Whatsapp um Widerruf des Datenschutz-Updates | Jack Ma erscheint nach mehreren Monaten“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

KPC sanktioniert Trump-Beamte

Das chinesische Regime verhängt neue Sanktionen gegen Beamte der Trump-Administration. Davon betroffen ist auch der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, er ist offener Kritiker der Menschenrechtsverletzungen des Regimes.

Das Außenministerium der Kommunistischen Partei Chinas wird Sanktionen gegen den ehemaligen Außenminister Mike Pompeo und andere Beamte der Trump-Administration verhängen.

Die Vergeltungsmaßnahme kommt einen Tag nachdem Pompeo die Unterdrückung der uigurischen Muslime in der Region Xinjiang durch die KPC als „Genozid“ bezeichnet hatte. Bidens Wunschkandidat für das Amt des Außenministers, Antony Blinken, sagte am Dienstag bei einer Anhörung im Senat, dass er mit dieser Bezeichnung einverstanden sei. Die Unterdrückung der Uiguren durch die KPC hat internationale Verurteilung hervorgerufen. Sie wird durch ein Netzwerk von Internierungslagern und ein Massenüberwachungssystem ausgeübt.

Ein Sprecher des KPC-Ministeriums verteidigte die Sanktionen gegen Pompeo und 27 andere, indem er behauptete, sie hätten, „verrückte Aktionen“ unternommen, den Beziehungen zwischen den USA und China geschadet und die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt.

Den genannten amerikanischen Beamten und ihren unmittelbaren Familienangehörigen wird die Einreise nach Festlandchina, Hongkong und Macao untersagt. Die Sanktionen verbieten auch Unternehmen, die mit den Personen verbunden sind, Geschäfte mit China zu machen.

Betroffen sind unter anderem Mike Pompeo, Peter Navarro, Robert O’Brien, David Stilwell, Matthew Pottinger, Alex Azar, Keith Krach, Kelly Craft, John Bolton und Steve Bannon.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Bidens Top-Diplomatenauswahl zur China-Bedrohung

Präsident Bidens Kandidat für das Amt des Außenministers schlägt einen neuen Ansatz vor, um dem Einfluss der KPC gegenüberzutreten. Wir haben mit einem Experten gesprochen, um seine Einschätzung zu diesem neuen Ansatz zu erfahren.

Bei der Bestätigungsanhörung am Dienstag sagte der von Präsident Biden ausgewählte Außenminister, dass er mit Trumps Ansatz gegenüber China in einigen Aspekten übereinstimmt.

„Ich glaube auch, dass Präsident Trump mit seiner härteren Gangart gegenüber China richtig lag. Ich bin mit der Art und Weise, wie er dabei vorgegangen ist, in einer Reihe von Bereichen nicht einverstanden, aber das Grundprinzip war das richtige. Und ich denke, dass das für unsere Außenpolitik tatsächlich hilfreich ist.“ – Antony Blinken, US-Außenminister-Kandidat.

Blinken sagt, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass China die größte Herausforderung aller Nationalstaaten für die USA darstellt.

„Es gibt, wie ich sehe, zunehmend feindliche Aspekte in der Beziehung, sicherlich konkurrierende und immer noch einige kooperative, wenn es in unserem gegenseitigen Interesse ist.“

Er fügte hinzu, dass die USA mit dem kommunistischen Regime umgehen müssen, indem sie mit Verbündeten zusammenarbeiten – was er „eine Position der Stärke“ nennt:

„Eine Position der Stärke, wenn wir mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten und sie nicht verunglimpfen, das ist eine Quelle der Stärke für uns im Umgang mit China.“

Ein in den USA ansässiger China-Kommentator sagte, dass der größte Unterschied zwischen den China-Annäherungen der beiden Administrationen ihre Grundlage ist.

„Die Trump-Administration nähert sich dem chinesischen Regime aus einer ideologischen Perspektive. Das ist der Grund, als wir sahen, dass Pompeo zu den europäischen Ländern sagte, ‚es ist nicht eine Wahl zwischen den USA und China, sondern eine Wahl zwischen Freiheit und Tyrannei‘.“ – Tang Jingyuan, Analyst für China-Angelegenheiten.

Tang sagt, dass der Ansatz von Blinken darauf abzielt, eine Interessen-basierte Allianz zu bilden, um Peking entgegenzuwirken.

„Und eine Allianz, die auf Interessen basiert, würde ein Problem mit sich bringen. Auch wenn es nach Zahlen mächtig aussieht, ist es auch lose und kann leicht auseinanderbrechen. Und wir sehen jetzt schon alarmierende Anzeichen.“ – so der China-Analyst.

Mehrere Verbündete der USA haben in den letzten Monaten Wirtschaftsabkommen mit China unterzeichnet. Dazu gehören sowohl Länder in Europa als auch in der asiatisch-pazifischen Region.

„Wenn Sie also die Kommunistische Partei China mit einer Interessen-basierten Allianz in die Enge treiben wollen. Die KPC kann auch leicht spalten und Ihre Verbündeten mit wirtschaftlichen Interessen korrumpieren.“ – Tang Jingyuan.

„Die Unterzeichnung dieser Handelsabkommen deutet darauf hin, dass diese Länder die Zusammenarbeit mit dem kommunistischen Regime in einigen wichtigen Wirtschaftsbereichen nicht vorschlagen werden.“

„Und dann kann sie die Vereinigten Staaten als das mächtigste Land der Welt überholen. Wenn sie erst einmal dieses Niveau erreicht hat, wird kein Land der Welt mehr in der Lage sein, die KPC zu zügeln, sie könnte wirklich die Welt dominieren.“ – meint Jingyuan.

Er sagt, der Konflikt des chinesischen Regimes mit der internationalen Gesellschaft sei in seiner kommunistischen Ideologie verwurzelt. Und dass die Lähmung der wirtschaftlichen Macht des Regimes eine der effektivsten Möglichkeiten wäre, seinem Einfluss zu begegnen.

Jack Ma erscheint nach monatelangem Verschwinden

Der Gründer des E-Commerce-Riesen Alibaba hielt mit hunderten Lehrern aus ländlichen Regionen in China eine Videokonferenz. Es ist der erste Auftritt des Geschäftsmannes seit Oktober, der einen starken Anstieg der in Hongkong notierten Aktien des Unternehmens auslöste.

Nach monatelangen Spekulationen über den Aufenthalt von Jack Ma, dem reichsten Mann in China, tauchte er in einem kurzen Online-Video auf, in welchem er Chinas Lehrer lobt. Es ist das erste Mal, dass der Mitbegründer des Tech-Titans Alibaba in der Öffentlichkeit gesehen wurde, seitdem Ma im Oktober bei einer Rede auf einem Forum in Shanghai die Regulierungsbehörden von China scharf kritisiert hatte.

Diese Kommentare brachten ihn auf Kollisionskurs mit Pekinger Beamten und führten zur abrupten Aussetzung des Börsengangs von Ant Group, der von ihm kontrollierten Zahlungsfirma. Der Blockbuster-Börsengang sollte der größte aller Zeiten werden, bevor er im November abrupt abgebrochen wurde.

Wochen später schwänzte Ma die Dreharbeiten zu einer TV-Talentshow, die er für afrikanische Unternehmer ins Leben gerufen hatte. Seine Abwesenheit führte zu Spekulationen und Medienberichten, dass er vermisst sei.

Der erneute Auftritt von Ma am Mittwoch hat die Alibaba-Aktie zu einem kräftigen Kurssprung getrieben. In dem Video lobt er 100 Lehrer und sagt ihnen, dass sie sich wiedersehen werden, wenn die Gesundheitskrise vorbei ist. Lokalen Berichten zufolge handelte es sich bei der Online-Veranstaltung um die Verleihung einer Auszeichnung von Jack Ma für Lehrer in ländlichen Regionen.

Sein physischer Aufenthaltsort wurde nicht bekannt gegeben. Das Video von Ma kommt jetzt, wo Alibaba kartellrechtlichen Untersuchungen durch die chinesischen Aufsichtsbehörden gegenübersteht.

Indien bittet WhatsApp um Datenschutz-Update

Hat WhatsApp Sie gebeten, eine neue Datenschutzrichtlinie zu akzeptieren? Einige sind nicht glücklich darüber, weil sie meinen, dass Facebook hierdurch die Erlaubnis bekommt, auf Ihre Daten zuzugreifen. Und Indien ist noch weniger begeistert. Das Land verlangt von WhatsApp, die Änderungen zurückzunehmen. Begründet wird es damit, dass die Bedingungen den indischen Nutzern keine Wahl lassen.

Das indische Technologieministerium führt aus, dass das Update der Datenschutzrichtlinien von WhatsApp „ernste Bedenken“ aufwirft – und zwar „für die Wahlmöglichkeiten und die Autonomie der indischen Nutzer“. Nun fordert das Ministerium das Unternehmen auf, die vorgeschlagenen Änderungen zurückzunehmen.

Dies erfolgte als Reaktion, als WhatsApp Anfang dieses Monats erklärte, dass die App begrenzte Benutzerdaten mit Facebook und seiner Firmengruppe teilen könnte.

Das Ministerium sagt, dass die Messaging-App indische und europäische Nutzer unterschiedlich behandelt, was einer Diskriminierung gleichkommt. Es sagte, dass indischen Nutzern die Möglichkeit nicht geboten wurde, sich gegen das Update zu entscheiden – und dass die indischen Nutzer weniger Auswahl im Vergleich zu europäischen App-Nutzern haben.

WhatsApp hofft, dass die zig Millionen traditionellen Ladenbesitzer in Indien dazu gebracht werden, digitale Zahlungen über die App zu nutzen.

Facebook investierte im vergangenen Jahr 5,7 Milliarden Dollar in die digitale Einheit des indischen Großkonzerns Reliance – insbesondere, um diesen Schritt zu unterstützen.

WhatsApp hat 400 Millionen Nutzer in Indien. Aber die Downloads von konkurrierenden Messaging-Apps sind seit der Ankündigung zur Änderung der Datenschutzrichtlinie in die Höhe geschnellt.

WhatsApp führte aus, das Update erweitere nicht die Fähigkeit, Daten mit Facebook zu teilen. Das Unternehmen ließ letzte Woche verlauten, dass es die Einführung der neuen Richtlinie von Februar auf Mai verschieben würde.