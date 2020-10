Österreich verschärft Corona-Maßnahmen – 135 COVID-19-Fälle auf Intensivstationen

Aufgrund steigender Anzahl positiv Getesteter verschärft Österreich die Maßnahmen gegen eine Virusausbreitung deutlich.

Private Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen werden ab Freitag auf sechs erwachsene Personen beschränkt, teilte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montagvormittag mit. In Außenbereichen liegt die Grenze demnach bei zwölf Personen.

Die Begrenzung gilt laut Kurz unter anderem bei Geburtstagsfeiern und Hochzeiten, aber auch in Restaurants. Für professionelle Veranstaltungen gelten andere Regeln: Diese dürfen nur mit zugewiesenen Sitzplätzen stattfinden. Bei einer Höchstzahl von 1.000 Menschen im Innenraum sowie 1.500 draußen gilt zudem durchgängig eine Maskenpflicht.

Der österreichische Regierungschef machte außerdem deutlich, dass die Länder die Möglichkeit haben, weitere regionale Maßnahmen durchzusetzen.

„Wir müssen jetzt entgegensteuern, um einen zweiten Lockdown zu verhindern“, sagte Kurz zur Begründung der neuen Maßnahmen. Für Personen, die sich nicht an die Regeln halten, habe er „kein Verständnis“.

In Österreich gibt es nach aktuellen Meldungen (Stand 19. Oktober) 18.601 „aktive Fälle“, von denen 135 als COVID-19 eingestufte Patienten intensivmedizinisch betreut werden. 607 COVID-19-Patienten befinden sich auf „Normalstationen“. Der überwiegenden Teil, nämlich 17.859 positiv getestete Menschen, befinden sich in „häuslicher Pflege“. Wie viele von ihnen krank sind oder Symptome haben, ist unbekannt. (dts/sua)

Unsere Buchempfehlung

Krankheiten wie COVID-19, Katastrophen und seltsame Naturereignisse machen den Menschen aufmerksam: etwas läuft schief. Es läuft tatsächlich etwas sehr schief. Die Gesellschaft folgt - verblendet vom "Gespenst des Kommunismus" - einem gefährlichen Weg.

Es ist der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen dem Göttlichen und dem Teuflischen, die in jedem Menschen wohnen.

Dieses Buch schafft Klarheit über die verworrenen Geheimnisse der Gezeiten der Geschichte – die Masken und Formen, die das Böse anwendet, um unsere Welt zu manipulieren. Und: Es zeigt einen Ausweg. „Chinas Griff nach der Weltherrschaft“ wird im Kapitel 18 des Buches „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ analysiert. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]