Querdenker in Stuttgart: Ende der Corona-Maßnahmen und Rücktritt der Bundes- und Landesregierungen gefordert

Die Querdenker riefen für den 17. Oktober erneut zu Kundgebungen in Stuttgart auf. Nach Angaben der Polizei waren rund 1.500 bis 2.000 Menschen unterwegs und protestierten gegen die Corona-Einschränkungen.

In Stuttgart fand am Samstag ab 13 Uhr ein Demonstrationszug von „Querdenken 711“ statt – als „Fest für Frieden und Freiheit“. Nach Polizeiangaben demonstrierten rund 1.500 bis 2.000 Menschen auf dem Canstatter Wasen gegen die Corona-Einschränkungen.

Michael Ballweg brachte die Forderungen der Demonstrierenden auf den Punkt: Ein Ende der Corona-Maßnahmen und Rücktritt der Bundes- und sämtlicher Landesregierungen, schreibt die „Stuttgarter Zeitung“. Ballweg verwies dabei auf die Feiern zum Ende der Pandemie in China. Er rief den rund 2.000 Zuhörern zu, diese sei vorbei, wenn die Bevölkerung entscheide, dass sie vorbei sei.

Zentrales Thema der von Querdenken 711 initiierten Kundgebung war der Mund-Nasen Schutz als Symbol der Unterdrückung. Mit dabei waren auch Speaker und Künstler wie Ralf Ludwig, Kilez More, Samuel Eckert, Bodo Schiffmann, Andre Krengel, Sängerin Katy. Einige Sprecher wiesen auf die geplante Kundgebung am 31. Dezember 2020 in Berlin hin.

Für den 18. Oktober meldete Querdenken Dortmund einen „Friedlichen Herbst-Spaziergang für Grundgesetz & Menschenrechte“ an. Es besteht Maskenpflicht.

Am Wilhelmsplatz blockierte ein langer Zug von Demonstranten die Straße und Schienen. „Maske runter!“, rufen sie Passanten zu und klagen ihre Grundrechte ein.

„Man könne nicht ausschließen, dass Kinder infolge des Masketragens gestorben seien“, so ein Vertreter des Vereins Eltern für Aufklärung und Freiheit. Dem Nachwuchs werde „mutwillig geschadet.“

Immer wieder loben Redner den Mut der Querdenker. „Fragt euch doch mal, welche Zustände heute herrschen würde, wenn es uns nicht gäbe“, hebt eine Rednerin die Bedeutung der Bewegung hervor.

