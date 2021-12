Österreichs Ex-Kanzler Kurz übernimmt Managerposten bei Techinvestor Peter Thiel

Der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat offenbar einen neuen Job: Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Donnerstag berichtete, heuerte Kurz bei dem US-deutschstämmigen Investor Peter Thiel an. Demnach wird er bei Thiel Capital den Managerposten des „Global Strategist“ übernehmen. APA berief sich auf Berichte der Zeitungen „Krone“ und „Heute“, denen Kurz seine Pläne bestätigt habe.

Thiel ist unter anderem Mitgründer des Online-Bezahldiensts Paypal und investierte bereits Anfang der 2000er Jahre in das Netzwerk Facebook von Gründer Mark Zuckerberg. Er gilt außerdem als Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Der Milliardär Thiel investiert laut Bericht hauptsächlich in Technologieunternehmen. Seinen Sitz hat Thiel Capital in Kalifornien.

Knapp zwei Monate nach seinem Rücktritt als Bundeskanzler kündigte Kurz seinen vollständigen Rückzug aus der Politik an. Er begründete dies mit den gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen, aber auch mit der Geburt seines Kindes. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!