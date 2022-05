Feuerwehr vermutet Tornado in Paderborn: Mehr als 30 Verletzte

Ein mutmaßlicher Tornado richtet massive Schäden in Hellinghausen bei Lippstadt an. Die Spitze der katholischen Kirche St. Clemens ist zerstört worden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Dächer abgedeckt, Straßenzüge verwüstet. Tonnenschwere Lkw umgeworfen, Bäume entwurzelt. Alles deutet auf einen Tornado hin, bestätigt der Deutsche Wetterdienst.

Am späten Freitagnachmittag wurden durch ein schweres Unwetter mit Orkanböen in Paderborn dutzende Menschen verletzt. 30 bis 40 Menschen seien verletzt, „davon zehn schwer“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend.

Im gesamten Kreisgebiet kam es den Angaben zufolge zu schweren Schäden, unzählige Dächer wurden abgedeckt, zahlreiche Bäume entwurzelt. Der öffentliche Nahverkehr inklusive der Bahn war schwer beeinträchtigt. Die Polizei forderte die Menschen auf, möglichst zu Hause zu bleiben.

Auch Lippstadt wurde laut Feuerwehr durch Unwetter schwer getroffen. Durch die nordrhein-westfälische Stadt sei am Nachmittag „vermutlich ein Tornado durchgezogen“, teilte die Feuerwehr mit. Ein Sprecher berichtete am Abend von „abgedeckten Dächern, kaputten Schaufenstern und vielen umgestürzten Bäumen in der ganzen Stadt“. Verletzte seien aber „aktuell nicht bekannt“.

Der Tornado-Beauftragte beim Deutschen Wetterdienst in Frankfurt, Andreas Friedrich, bestätigte auf Anfrage des „Westfalen-Blatt“, das nach ersten Aufnahmen ein Tornado plausibel erscheine. Zur Schwere konnte noch keine Angaben gemacht werden.

Einige Straßenzüge sind verwüstet. Tonnenschwere Lkw wurden umgeworfen, Dächer abgedeckt, Bäume entwurzelt. Die Einfahrt zum Technischen Hilfswerk war durch einen Baum und Unrat versperrt, erst nach der Räumung der eigenen „Haustür“ konnte das THW ausrücken.

Handy-Videos auf YouTube zeigen die Gewalt des Unwetters:

Montag noch mal Unwettergefahr

In Deutschland sind Tornado seltener als in den USA. Traditionell werden auch die Begriffe „Windhose“ (Tornado über Land), „Wasserhose““ (Tornado über Meer oder großen Binnenseen) oder „Twister““ (Tornadobezeichnung im englischen Sprachraum) verwendet.

Der Deutsche Wetterdienst warnte vor der heutigen Schwergewitterlage, wobei auch im Süden lokal teilweise schwere Gewitter auftreten können.

In der Nacht zum Samstag wird mit einer Beruhigung der Wetterlage gerechnet. An exponierten Hängen sind auch morgen stürmische Windböen nicht ausgeschlossen. Während am Sonntag weitere Gewitter mit geringerer Unwettergefahr erwartet werden, wird die Lage am Montag noch einmal riskanter. Das Unwetterpotenzial steigt wieder, vor orkanartigen Böen, größerem Hagel und Starkregen wird gewarnt.