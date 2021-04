Vereinigtes Königreich: Prinz Philip mit 99 Jahren gestorben

Prinz Philip ist tot. Der Prinzgemahl der britischen Königin Elisabeth II starb am Freitag im Alter von 99 Jahren, teilte der Palast mit. „His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle“, hieß es in der Erklärung.

Nach einmonatiger Behandlung und einer Herz-OP war der britische Prinz Philip Mitte März aus der Privatklinik nach Hause zurückgekehrt. Sein langer Klinikaufenthalt hatte die Briten bereits in Sorge versetzt.

1947 hatte Philip im Alter von 26 Jahren die damalige Prinzessin und Thronfolgerin geheiratet. Er war jahrzehntelang berühmt und berüchtigt für teils als taktlos kritisierte Äußerungen bei öffentlichen Auftritten. Während der Hannover-Messe 1997 begrüßte er den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl mit den Worten „Guten Tag, Herr Reichskanzler“.

2017 absolvierte Philip seinen bisher letzten öffentlichen Auftritt. Bereits im Januar war er zusammen mit der Queen gegen COVID-19 geimpft worden. (dts/afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!