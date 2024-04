Ausland Eskalation droht

Pro-Palästina-Proteste in den USA: Uni-Gebäude besetzt

An der New Yorker Elite-Uni Columbia spitzt sich die Lage weiter zu. Am Montag kündigte die Hochschule an, die Teilnehmer der Demonstrationen zu suspendieren. Wenig später dringen Dutzende Menschen in ein Gebäude ein.