Zehntausende Menschen protestieren in Budapest gegen Orban

Zehntausende Menschen haben am Samstag in Budapest gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban protestiert. Rund 100.000 Demonstranten versammelten sich vor dem Parlament in der ungarischen Hauptstadt, wie AFP-Korrespondenten berichteten.