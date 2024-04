Russische Zeitung meldet Tod eines Korrespondenten bei Angriff in der Ukraine

Ein russischer Journalist ist nach Angaben seines Arbeitgebers bei einem Drohnenangriff in der Ukraine getötet worden. Der Korrespondent Semjon Eremin sei am Freitag auf dem Rückweg von einer Recherche an der Front in der Region Saporischschja gewesen, als er und sein Filmteam von ukrainischen Drohnen attackiert worden seien, teilte die russische Zeitung „Iswestija“ am Samstag mit. Der 42-Jährige sei seinen Verletzungen erlegen.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, verurteilte den Angriff und bezeichnete ihn als „Racheakt“ für Eremins journalistische Arbeit.

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten wurden bisher mindestens 15 Journalisten während ihrer Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt getötet. (afp)