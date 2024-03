Russland greift Kiew und Region Lwiw aus der Luft an – Polnischer Luftraum verletzt

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und die Region Lwiw im Westen des Landes in der Nacht auf Sonntag mit Luftangriffen überzogen. Die Ukraine hatte in der Nacht Angriffe von insgesamt 57 russischen Raketen und Drohnen gemeldet. Ziel waren vor allem Lemberg im Westen des Landes sowie Kiew.

Das westukrainische Gebiet Lwiw sei von Russland mit etwa 20 Raketen und 7 Drohnen beschossen worden, bestätigte der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, auf Telegram. In seiner Stadt, der größten Stadt der Westukraine, habe es keine Treffer gegeben. Zu möglichen Schäden im Umland äußerte er sich nicht.

Zum anderen griff die Ukraine mit Raketen an. Beim jetzigen Angriff schoss die russische Armee nach eigenen Angaben mindestens zehn ukrainische Raketen ab, die Richtung Krim unterwegs gewesen seien. Kiew meldet, dort unter anderem zwei russische Schiffe getroffen zu haben.

Polen wirft Russland Verletzung von Luftraum vor

Polen wirft Russland vor, bei dem Raketenangriff auf die Ukraine kurzzeitig seinen Luftraum verletzt zu haben. Am frühen Sonntagmorgen, um 4:23 Uhr, sei ein russischer Marschflugkörper 39 Sekunden in der Nähe des Dorfes Oserdow im polnischen Luftraum geblieben, teilte das Verteidigungsministerium in Warschau mit.

Man habe die Rakete während des gesamten Flugverlaufs im Blick gehabt. Es seien alle notwendigen Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit des polnischen Luftraums eingeleitet worden. Unter anderem sei die polnische und verbündete Luftwaffe aktiviert worden.

Außerdem seien alle Maßnahmen ergriffen worden, um die wichtigsten Personen im Land zu informieren, hieß es weiter. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz teilte unterdessen mit, die Lage ständig zu beobachten. Er stehe mit dem Präsidenten, dem Regierungschef, dem Außenminister und dem Generalstabschef in Kontakt.

Ukraine will Kämpfe auf russischen Boden verlagern

Russland und die Ukraine hatten in den vergangenen Wochen ihre gegenseitigen Luftangriffe verstärkt. Die Ukraine hatte angekündigt, zurückzuschlagen und die Kampfhandlungen auf russischen Boden zu verlagern.

Russland reagierte darauf wiederum mit einer Eskalation seiner eigenen Angriffe. Am Freitag hatte Russland die ukrainische Energieinfrastruktur mit massiven Raketen- und Drohnenangriffen unter Beschuss genommen.

Zudem gab es russische Angriffe auf Kiew. „Explosionen in der Hauptstadt. Die Luftabwehr funktioniert. Verlassen Sie die Schutzräume nicht“, schrieb der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko im Online-Dienst Telegram. Der Gouverneur der Region Lwiw, Maksym Kosyzkyj, meldete Raketenangriffe auf den Kreis um die südlich von Lwiw gelegene Stadt Stryj.

Ukraine greift Krim an: Zwei Schiffe getroffen

Andererseits griff die Ukraine mit Raketen an. Den ukrainischen Streitkräften sei es gelungen, „die Landungsschiffe Jamal und Asow sowie ein Kommunikationszentrum und weitere Infrastrukturen der russischen Schwarzmeerflotte zu treffen“, teilte das Kommunikationszentrum der ukrainischen Streitkräfte am Sonntag mit.

Am Samstagabend hatte die russische Armee den Abschuss von mindestens zehn ukrainischen Raketen gemeldet, die Richtung Krim unterwegs gewesen seien. Ziel der Raketen sei offensichtlich Sewastopol gewesen, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew mit. Bei dem „massivsten Angriff der jüngsten Zeit“ seien ein 65-Jähriger getötet und vier weitere Menschen verletzt worden, schrieb der Gouverneur im Onlinedienst Telegram. Er erwähnte keine Schäden an russischen Kriegsschiffen.

In den Onlinenetzwerken veröffentlichte Aufnahmen zeigten eine große Explosion in der Stadt, in deren Umfeld Flammen und eine schwarze Rauchwolke zu sehen waren. Zudem schien die russische Luftabwehr ankommende Geschosse abzufangen.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges etwa ein Drittel der russischen Schwarzmeerflotte zerstört. Dabei kamen insbesondere mit Sprengstoff beladene Drohnen zum Einsatz. Laut Satellitenbildern hat Russland angesichts der Angriffswelle einen Großteil seiner prestigeträchtigen Flotte weiter nach Osten in den Hafen von Noworossijsk verlegt.

Schon mehrfach russische Raketen über Polen

Das polnische Militär hatte bereits Ende Dezember die Verletzung seines Luftraums durch eine russische Rakete festgestellt. Das Außenministerium in Warschau hatte daraufhin den Geschäftsträger der russischen Botschaft vorgeladen und ihm eine Protestnote übergeben. Darin wurde Russland zu einer „Erklärung des Vorfalls der Luftraumverletzung und der sofortigen Einstellung solcher Aktivitäten“ aufgefordert.

Im November 2022 war in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen, zwei Zivilisten kamen ums Leben. Der Westen geht davon aus, dass es sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete gehandelt hat, die zur Verteidigung gegen russische Angriffe eingesetzt worden war.

