Russland meldet Abschuss von vier ATACMS-Raketen über der Krim

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Samstag, die Armee habe in der Nacht einen ukrainischen Angriff mit „ATACMS-Raketen vereitelt“. Die Luftabwehr habe über der Krim vier „operativ-taktische Raketen“ abgeschossen. Das Ministerium macht keine Angaben dazu, ob die Raketen oder herabfallende Trümmer Schäden verursachten.

Die USA hatten der Ukraine im April Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS mit einer größeren Reichweite als bisher geliefert. Die Ukraine hatte diese Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern zuvor lange gefordert, um sie für Angriffe auf russische Ziele weit hinter der Frontlinie zu nutzen.

Die Ukraine hatte erstmals im Oktober 2023 ATACMS-Raketen aus US-Produktion gegen Russland eingesetzt, allerdings solche mit einer kürzeren Reichweite. Die größere Reichweite will Kiew nutzen, um militärische Versorgungswege, Waffenlager oder militärische Hauptquartiere der russischen Armee hinter der Frontlinie zu treffen. Der Kreml hatte nach der Ankündigung aus Washington erklärt, die neue ATACMS-Lieferung werde keine Veränderungen in dem Konflikt bewirken. (afp)