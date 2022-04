Russland meldet Zerstörung von großem Waffenlager nahe Lwiw

Dunkler Rauch steigt nach einem Luftangriff in der Westukrainischen Stadt Lwiw auf. 18. April 2022. Foto: YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images



Die russische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nähe der westukrainischen Stadt Lwiw ein großes Waffendepot zerstört, in dem aus dem Westen gelieferte Waffen gelagert worden sein sollen. Russische Flugzeuge hätten am Montagmorgen einen Angriff auf ein Logistikzentrum der ukrainischen Streitkräfte ausgeführt, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, am Abend.

Das Logistikzentrum sowie dort gelagerte „große Chargen ausländischer Waffen, die in den vergangenen sechs Tagen von den USA und europäischen Staaten in die Ukraine geliefert wurden“, seien bei den Angriffen zerstört worden, sagte Konaschenkow weiter. Ausgeführt worden sei der Angriff mit „hochpräzisen Raketen“.

Insgesamt gab die russische Armee an, am Montag 16 ukrainische Militärstandorte zerstört zu haben, darunter eine Reparaturfabrik für taktische Raketen des Typs Totschka-U. Laut Konaschenkow wurde auch ein Munitionslager in der Nähe von Wassylkiw in der Region Kiew getroffen.

Die Ukraine hatte am Montag mindestens sieben Tote durch russische Raketenangriffe in Lwiw gemeldet. Lwiw liegt nahe der polnischen Grenze und war seit Beginn der russischen Offensive am 24. Februar nur selten bombardiert worden. (afp/red)