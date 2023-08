Saudi-Arabien ernennt Botschafter für Palästinensergebiete

Saudi-Arabien hat inmitten von Spekulationen über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen zu Israel einen Botschafter für die Palästinensergebiete ernannt, der dort allerdings nicht residieren wird.

Nach Angaben des saudiarabischen Außenministeriums wird der derzeitige Botschafter in Jordanien, Nadschef al-Sudairi, mit der Aufgabe betraut. Mit dem Schritt unterstreiche die saudiarabische Staatsspitze ihren Wunsch, die Beziehungen zu den „Brüdern des Staates Palästina zu stärken und ihm in allen Bereichen einen formellen Schub zu geben“, sagte al-Sudairi in einem vom Fernsehsender al-Echbarija ausgestrahlten Video.

Al-Sudairi wird demnach auch Generalkonsul in Jerusalem. Bisher war die saudiarabische Botschaft in Jordanien auch für die palästinensischen Gebiete zuständig.

Saudi-Arabien hat Israel bisher nicht als Staat anerkannt. Riad trat 2020 – anders als die Nachbarstaaten Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain – nicht dem sogenannten Abraham-Abkommen zur Normalisierung mit Israel bei. Zuletzt hatte es aber Anzeichen in Richtung einer Normalisierung gegeben: So hatte Saudi-Arabien im vergangenen Jahr erstmals den Weg für Direktflüge aus Israel ins Land freigemacht.

Ein Mitarbeiter der Palästinenserbehörde teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass Saudi-Arabien mit dieser Ankündigung „seine Anerkennung des Staates Palästina mit Jerusalem als Hauptstadt bekräftigt“ habe. Die Behörde werde „die Beziehungen zu Saudi-Arabien weiter ausbauen“, erklärte er weiter. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums verwies auf Anfrage zunächst nur auf die jüngst von Außenminister Eli Cohen getätigte Aussage, der „Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien“ sei nur „eine Frage der Zeit“.

Dem saudiarabischen Experten Asis Algaschian zufolge weist die Ernennung des Botschafters in den Palästinensergebieten darauf hin, wie künftige diplomatische Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel aussehen könnten: „ein saudiarabischer Botschafter in Palästina mit Zuständigkeit für Israel“. Damit unterstreiche Riad zudem seine „Forderung nach israelischen Zugeständnissen“. (afp)