Schießerei mit 18 Toten: Verdächtiger noch auf freiem Fuß

Nach einer Massenschießerei gab Oberst William Ross von der Maine State Police (Polizei des Bundesstaats Maine) gestern, 26.10. auf einer Pressekonferenz bekannt, dass gegen Robert Card ein Haftbefehl wegen achtfachen Mordes erlassen wurde.

„Der Grund für die acht Anklagepunkte ist, dass zehn Personen bisher nicht identifiziert worden sind“, sagte Ross. „Sobald diese Personen identifiziert sind, wird sich die Zahl der Anklagen wahrscheinlich auf insgesamt 18 erhöhen.“

Der Verdächtige sei bewaffnet und gefährlich, fuhr Ross fort. Er sei weiterhin auf freiem Fuß und keiner solle sich ihm nähern. Jeder, der ihn sehe, solle den Notruf wählen.

Eine koordinierte Suche werde von zahlreichen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt, fügte Ross hinzu.

Zuvor hatte die Polizei gewarnt, dass der Verdächtige ein ausgebildeter Scharfschütze sei.

„Card ist ein […] Schusswaffenausbilder, der vermutlich bei der Army Reserve (Armee-Reserve) in Saco, Maine, stationiert ist“, heißt es in einer früheren Erklärung der Maine State Police.

Er hatte kürzlich über psychische Probleme berichtet, darunter das Hören von Stimmen und Drohungen, den Stützpunkt der Nationalgarde in Saco zu sprengen.

Laut Polizeibericht wurde er diesen Sommer für zwei Wochen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Weitere Einzelheiten

Die Polizei des US-Bundesstaates Maine hatte zuvor die Einwohner über die sozialen Medien vor einer aktiven Schießerei in Lewiston gewarnt. Sie forderte die Menschen auf, Schutz zu suchen, ihre Türen zu verschließen und wachsam zu bleiben.

Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln derzeit an mehreren Orten. Sie bitten die Öffentlichkeit dringend, den Notruf 911 zu kontaktieren, wenn sie verdächtige Aktivitäten bemerken.

Die Polizei von Lewiston bestätigte über ihre Social-Media-Kanäle, dass an mehreren Orten ein Schütze auf Menschen schieße, insbesondere in zwei Geschäften.

Derzeit ereigne sich „ein Vorfall mit einem Schützen bei Schemengees und Sparetime Recreation. Bitte halten Sie sich von den Straßen fern, um den Rettungskräften den Zugang zu den Krankenhäusern zu ermöglichen“, heißt es in einer Erklärung des Lewiston Maine Police Department.

Das Androscoggin County Sheriff’s Office veröffentlichte Fotos einer mit einem Gewehr bewaffneten Person. Sie untersuche derzeit „zwei aktive Schießereien“.

Aufrufe an die Bevölkerung

Zuvor hatten die Behörden die Öffentlichkeit aufgefordert, sich per E-Mail oder über Facebook zu melden, wenn sie bei der Identifizierung des Verdächtigen helfen könne.

„Die Strafverfolgungsbehörden in Androscoggin County ermitteln in zwei Fällen einer Schießerei. Wir fordern alle Unternehmen auf, die Geschäfte zu schließen, während wir ermitteln. Der Verdächtige ist weiterhin auf freiem Fuß“, erklärte das Androscoggin County Sheriff’s Office auf Facebook.

Die örtliche Polizei in Lewiston veröffentlichte ein Bild eines Fahrzeugs, nach dem sie im Zusammenhang mit der Schießerei aktiv sucht. Sie entdeckte es später in Lisbon. Auch dort forderte die Polizei die Bewohner auf, sich in Sicherheit zu bringen.

„Bitte kontaktieren Sie die Polizei von Lewiston, wenn Sie dieses Fahrzeug erkennen.“ Die vordere Stoßstange sei vermutlich schwarz lackiert, so die Polizei von Lewiston Maine auf Facebook.

Gouverneurin Janet Mills von Bundesstaat Maine sagte, sie sei sich der Situation bewusst und forderte „alle Menschen in diesem Gebiet auf, den Anweisungen der staatlichen und lokalen Behörden zu folgen. Ich werde die Situation weiterhin beobachten und in engem Kontakt mit den Beamten der öffentlichen Sicherheit bleiben“, schrieb sie auf X, ehemals Twitter.

Die Bostoner Zweigstelle des Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Amt für Alkohol, Tabak, Feuerwaffen und Sprengstoffe) teilte mit, dass ihre Agenten Ermittlungen durchführten.

