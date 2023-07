Scholz und Biden sichern einander in Telefonat enge Abstimmung bei Ukraine-Hilfe zu

Kurz vor seiner Europa-Reise sichert US-Präsident Biden enge Absprache zur Unterstützung der Ukraine zu.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden haben einander laut Bundesregierung eine enge Absprache bei der Unterstützung der Ukraine zugesichert. In einem Telefonat am Dienstagabend seien sich beide einig gewesen, dass „die Unterstützung der Ukraine weiter eng abgestimmt und so lange wie nötig erfolgen werde“, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Anschluss mit. Zudem hätten Scholz und Biden über den anstehenden NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius gesprochen.

Es habe Übereinstimmung geherrscht, dass von dem Gipfel „ein starkes Signal der Geschlossenheit der Allianz ausgehen müsse“, erklärte Hebestreit weiter.

US-Präsident Biden wird nach Angaben des Weißen Hauses am Sonntag zu einer Europa-Reise aufbrechen und in ihrem Verlauf unter anderem den britischen Premierminister Rishi Sunak in London treffen. Ein Besuch in Deutschland ist demnach nicht geplant. Scholz war seinerseits Anfang März zu seinem Treffen mit Biden in die USA gereist. (afp)