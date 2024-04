Schweden investiert Millionen in Zivilschutz und Bunkeranlagen

Der schwedische Minister für Zivilschutz, Carl-Oskar Bohlin, spricht am 7. Januar 2024 auf der nationalen Konferenz für Gesellschaft und Verteidigung in Sälen, Schweden, über das Thema "Die Schaffung gesellschaftlicher Resilienz kann nicht warten". Foto: PONTUS LUNDAHL/TT News Agency/AFP via Getty Images