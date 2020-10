Slowenien verschärft Corona-Beschränkungen

Wegen steigender Zahlen positiv Getesteter auf SARS-CoV-2 hat die Regierung in Slowenien die Corona-Regeln weiter verschärft. Ab Dienstag dürfen die Bürger ihre Wohnorte nicht mehr verlassen, wie die Regierung von Ministerpräsident Janez Jansa am Montag bekanntgab. Bereits am Montag wurden die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Italien, Ungarn und Kroatien verstärkt und Einreisesperren für Menschen aus Risikogebieten in den Nachbarländern erlassen.

Vor einer Woche hatte die Regierung in Ljubljana bereits eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21.00 Uhr und 6.00 Uhr verhängt. Am Samstag mussten dann alle Einkaufszentren, Restaurants, Hotels und viele Geschäfte schließen. Auch Kindergärten, Grundschulen und Universitäten sind geschlossen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in dem Zwei-Millionen-Einwohnerland war zuletzt stark gestiegen. Am Montag wurde ein neuer Höchstwert verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie wurden damit rund 24.000 Infektionsfälle registriert, fast 250 Menschen in Slowenien starben mit oder an der Viruserkrankung. (afp)