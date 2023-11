Südafrika: Mindestens elf Tote und 75 Verletzte bei Unglück in Platinmine

Bei einem Unglück in einer südafrikanischen Platinmine sind elf Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden.

Wie der Betreiber Impala Platinum am Dienstag mitteilte, ereignete sich der „schwere Unfall“ am späten Montagnachmittag in einer Mine in Rustenburg nordwestlich der Metropole Johannesburg. Ursache war demnach eine defekter Aufzug in einem Schacht. 75 Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Notfallmaßnahmen halfen nicht

Das Unglück ereignete sich, als die Arbeiter zum Schichtende um kurz vor 17:00 Uhr aus tausend Metern Tiefe mit einem Aufzug an die Erdoberfläche geholt werden sollten. Dem Unternehmen zufolge begann der automatische Aufzug mit 86 Grubenarbeitern darin beim dritten Zwischenstopp „unerwartet wieder herunterzufahren“.

Obwohl ein Mitarbeiter sofort versucht habe, Notfallmaßnahmen einzuleiten, sei der Aufzug weiter in die Tiefe gefahren und erst ganz unten „brutal gestoppt“ worden, als das Gegengewicht des Aufzugs die Erdoberfläche erreicht und sich dort verkeilt habe.

„Einige sind tot, andere wurden schwer verletzt, andere sind mit Schürfwunden davongekommen“, sagte Unternehmenssprecher Johan Theron der Nachrichtenagentur AFP. Viele der Verletzten hätten Bein- oder Knöchelbrüche.

Betrieb der Mine ist unterbrochen

Laut Impala Platinum waren die Rettungsmaßnahmen am Dienstag abgeschlossen. Der Betrieb der Mine sei ausgesetzt und eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet worden, erklärte das Unternehmen. Impala-Chef Nico Muller erklärte, er sei „zutiefst schockiert und traurig über den Tod unserer Kollegen“.

Südafrika ist der größte Platinproduzent der Welt und zählt zudem zu den wichtigsten Exporteuren von Gold, Diamanten, Kohle und anderen Rohstoffen. In den tiefsten Minen der Welt kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken.

In der Region Johannesburg gibt es viele Gold- und Platinminen. Das Gebiet ist zudem voller Abraumhalden, Schächte und tiefer Gruben, hinterlassen von Generationen von Minenarbeitern. Der Goldrausch begann in den 1880er Jahren und führte zur Entstehung der Stadt Johannesburg, die auch „Stadt des Goldes“ genannt wird. (afp)