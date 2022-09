Trauer um die Queen

Foto: DANIEL LEAL/AFP via Getty Images

Menschen versammelten sich vor dem Buckingham Palace in London. Foto: DANIEL LEAL/AFP via Getty Images

Die britische Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Alle Updates im Live-Ticker:

21:25 Uhr: Scholz: Elizabeth II. war „Inspiration für Millionen“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Trauer über den Tod der britischen Königin Elizabeth II. ausgedrückt. „Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland“, schrieb er am Donnerstagabend auf Twitter. „Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen“, fügte Scholz hinzu. „Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor.“

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner schrieb auf Twitter, Elizabeth II. sei für ihn „die Königin aller liberalen Demokratien“ gewesen. Ihr Tod sei „ein Verlust nicht nur für das Vereinigte Königreich, sondern für uns alle“.

20:44 Uhr: Truss: Tod der Queen ein „Schock für die Nation“

Die neue britische Premierministerin Liz Truss hat den Tod der Queen als „Schock für die Nation“ bezeichnet. Elizabeth II. sei „weltweit geliebt und bewundert“ worden, erklärte Truss am Donnerstagabend in einem kurzen Statement vor ihrem Londoner Amtssitz Downing Street. „Der Tod Ihrer Majestät der Königin ist ein großer Schock für die Nation und die Welt“, sagte Truss.

20:35 Uhr: Steinmeier: Elizabeth II. hat „ein Jahrhundert geprägt“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die verstorbene britische Königin Elizabeth II. als eine prägende Kraft der vergangenen Jahrzehnte gewürdigt. „Sie hat Zeitgeschichte erlebt und geschrieben“, hieß es in einem Kondolenzschreiben Steinmeiers an das britische Königshaus, wie seine Sprecherin am Donnerstagabend im Onlinedienst Twitter mitteilte. „Königin Elizabeth II. ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat.“

„Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt“, fuhr Steinmeier den Angaben zufolge fort.

20:25 Uhr: Weiße Haus würdigt Queen als Oberhaupt eines der wichtigsten Verbündeten

Das Weiße Haus hat seine tiefe Anteilnahme am Tod der britischen Königin Elizabeth II. zum Ausdruck gebracht. „Unsere Herzen und Gedanken sind bei den Familienmitgliedern der Königin (und) beim Volk des Vereinigten Königreichs“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Donnerstagabend nur wenige Minuten nach der Bekanntgabe des Todes der 96-jährigen Monarchin.

Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden würdigte die Queen zugleich als Staatsoberhaupt eines der wichtigsten Partnerländer der USA.

UN-Generalsekretär António Guterres erklärte, die Queen als das älteste und am längsten regierende britische Staatsoberhaupt sei „in der ganzen Welt für ihre Anmut, Würde und Hingabe bewundert“ worden. Während all der Jahrzehnte der Umbrüche sei sie stets eine verlässliche und beruhigende Erscheinung gewesen.

20:00 Uhr: Baerbock würdigt Queen als Versöhnerin nach dem Zweiten Weltkrieg

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den Briten ihr Beileid zum Tod der britischen Königin Elizabeth ausgesprochen. „Wir trauern mit unseren britischen Freund*innen um Queen Elizabeth II.“, schrieb Baerbock am Donnerstagabend im Onlinedienst Twitter. Die Monarchin sei für ihr Land „fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht“ gewesen.

Deutschland bleibe „ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat“, erklärte die Bundesaußenministerin.

(agenturen/red)