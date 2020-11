Trump begnadigt ehemaligen nationalen Sicherheitsberater General Michael Flynn

Präsident Donald Trump hat am Mittwoch den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater, General Michael Flynn, begnadigt.

Donald Trump kündigte einen Tag vor Thanksgiving an, dass er General Michael T. Flynn vollständig begnadigt. Flynn war nach der Russland-Untersuchung jahrelang fälschlicherweise in einen Rechtsstreit gegen die Regierung verwickelt.

Der Präsident twitterte:

„Es ist mir eine große Ehre, bekannt zu geben, dass General Michael T. Flynn begnadigt wird. Herzlichen Glückwunsch an General Flynn und seine wunderbare Familie, ich weiß, dass Sie jetzt ein wirklich fantastisches Thanksgiving haben werden!”

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020