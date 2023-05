Trump verspricht Beendigung des Ukraine-Krieges innerhalb von„ 24 Stunden“ bei Wiederwahl

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump steigt am 1. Mai 2023 am Flughafen Aberdeen in Schottland aus seinem Flugzeug „Trump Force One“ aus. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images

In einem Interview mit einem britischen Radiosender erklärt Trump, warum es für ihn einfach sei, den Krieg in der Ukraine zu stoppen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass er im Falle seines Wahlsieges den Krieg zwischen der Ukraine und Russland innerhalb von „24 Stunden“ beenden würde.

Im Gespräch mit dem britischen Sender „GBNews“ und Nigel Farage sagte Trump: „Ich werde diesen Krieg an einem Tag beenden […], es dauert höchstens 24 Stunden.“ Der Grund dafür sei, so Trump, dass er sowohl den [ukrainischen Präsidenten Wolodymyr] Selenskyj als auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin „gut“ kenne.

Auf weitere Nachfragen sagte Trump, dass „es einfach sei“, weil „ein wesentlicher Teil mit Geld zu tun hat“, wobei „ein Teil davon mit der Militärhilfe“ zu tun habe, die die Vereinigten Staaten leisten.

Dieser Krieg muss beendet werden. Dieser Krieg ist eine Katastrophe“, sagte Trump.

„Ich spreche von den Todesopfern“, sagte er und fügte hinzu, dass die Anzahl „weitaus größer“ sei, als berichtet werde.

„Man kann nicht eine ganze Stadt zerstören und sagen, dass zwei Menschen verletzt wurden“, sagte Trump und bezog sich dabei auf Berichte über Opfer und Schäden durch den Krieg. „Tausende Menschen werden in diesen Städten, die zerstört wurden, getötet […], es handelt sich hier um riesige Gebäude.“

Die Vereinigten Staaten haben der Regierung Selenskyj Waffen, Ausrüstung und andere militärische Hilfe in Höhe von mehreren Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, während sie gleichzeitig immer neue Sanktionen gegen die russische Führung verhängt haben.

Ron DeSantis im März noch gegen Einmischung von USA

Neben Trump hat sich auch der Republikaner Vivek Ramaswamy, ebenso Präsidentschaftskandidat für 2024, für eine Beendigung des Krieges in der Ukraine ausgesprochen. In einem kürzlich veröffentlichten Video versprach der Geschäftsmann außerdem, dass, wenn er gewählt würde, seine Regierung keine weitere Militärhilfe an Kiew leisten würde, er allerdings auch nicht wolle, dass „Putin den Krieg gewinnt“.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der seine Kandidatur bislang nicht erklärt hat, hat auf den Konflikt anders reagiert. Anfang des Jahres bezeichnete DeSantis den Krieg als „territorialen Streit“ und schlug vor, die Vereinigten Staaten sollten sich nicht einmischen, später nahm er diese Bemerkung jedoch zurück.

„Ich beziehe mich darauf, wo die Kämpfe jetzt stattfinden, nämlich in der östlichen Grenzregion Donbass und dann auf der Krim, wo die russische Regierung die Kontrolle hatte. Ich glaube nicht, dass das rechtmäßig war, aber es war so“, sagte DeSantis im März. „Dort gibt es eine Menge ethnischer Russen. Das sind also schwierige Kämpfe, und darauf habe ich mich bezogen, und es war nicht so, dass ich dachte, Russland hätte ein Recht darauf, und wenn ich das deutlicher hätte machen wollen, hätte ich es machen können.“

Haley und Pence für verstärkte Unterstützung der Ukraine

Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley hat signalisiert, dass die USA Kiew mehr Unterstützung gewähren sollten. „China kann nur verlieren, wenn die Ukraine gewinnt“, sagte Haley.

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, der ebenfalls nicht für 2024 kandidiert, hat zu einer verstärkten Unterstützung der Ukraine durch die USA aufgerufen. „Machen Sie keinen Fehler: Dies ist nicht Amerikas Krieg. Aber wenn wir in unserem Engagement zögern, das ukrainische Volk bei der Verteidigung seiner Freiheit zu unterstützen, könnten unsere Söhne und Töchter bald aufgerufen sein, die unsere zu verteidigen“, sagte Pence im Februar vor einem Publikum an der University of Texas in Austin.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Trump Says He Would End Ukraine War in ’24 Hours’ If Elected“ (redaktionelle Bearbeitung il)