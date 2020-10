Trump will Krankenhaus noch heute verlassen: „Habt keine Angst vor Covid“

Der mit Corona infizierte US-Präsident Donald Trump wird das Krankenhaus noch am Montag verlassen – und hat die US-Bürger aufgerufen, „keine Angst“ vor dem Virus zu haben. Trump schrieb am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er werde das Militärkrankenhaus Walter Reed um 18.30 Uhr (Ortszeit; Dienstag 00.30 Uhr MESZ) verlassen.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020