Trumps 1776-Kommission fordert nationale Einheit für Amerikas Gründungswerte

Präsident Donald Trumps „Beratende 1776-Kommission“ hat am Montag einen öffentlichen Bericht vorgelegt und damit ihre Aufgabe erfüllt, die Gründungsgeschichte der Nation zu überdenken. Ziel ist es, die Amerikaner wieder mit den Prinzipien der Gründer zu vereinen.

Die Amerikaner seien heute „tief gespalten“ über die Bedeutung ihres Landes, seine Geschichte und wie es regiert werden sollte, so die Kommission, die im letzten Jahr von Trumps erster Amtszeit gegründet wurde. Dies geschah inmitten eines zunehmend populären Trends, die amerikanische Geschichte als eine darzustellen, die auf Rassismus und Unterdrückung basiert.

„Weder Amerika noch irgendeine andere Nation hat die universellen Wahrheiten von Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Regierung durch Einverständnis perfekt gelebt“, heißt es in dem Bericht. „Aber keine Nation vor Amerika hat es je gewagt, diese Wahrheiten als formale Grundlage für ihre Politik zu erklären, und keine hat sich mehr bemüht oder mehr getan, um sie zu erreichen.“

Herausforderungen der Gründungsprinzipien Amerikas

Die Autoren widmeten einen großen Teil des Berichts der Erforschung von Herausforderungen der Gründungsprinzipien Amerikas. Einige davon sind historisch bedingt, wie zum Beispiel die Sklaverei, die grundsätzlich unvereinbar mit der Idee ist, dass „alle Menschen gleich geschaffen sind“. Andere sind zeitgenössischer, wie zum Beispiel der Progressivismus, der der Meinung ist, dass die Verfassung ständig weiterentwickelt werden sollte, um sich entwickelnde Rechte zu sichern; faschistische und kommunistische Bewegungen, die eine totalitäre Regierung ohne Respekt für individuelle Rechte anstreben; und moderne Identitätspolitik zugunsten eines Systems expliziter Gruppenprivilegien im Namen der „sozialen Gerechtigkeit“.

„Die Argumente, Taktiken und Namen dieser Bewegungen haben sich geändert und das Ausmaß der Herausforderung hat sich verändert, aber sie sind alle durch das Festhalten an der gleichen Unwahrheit vereint – dass Menschen nicht den gleichen Wert und die gleichen Rechte haben“, heißt es im Bericht.

Der Bericht warnt vor den Gefahren moderner politischer Bewegungen, die sich von den Gründungsprinzipien Amerikas entfernen, und weist darauf hin, dass viele der historischen Bewegungen erfolgreich waren, weil sie diese Prinzipien unterstützten, anstatt mit ihnen zu brechen.

„Große Reformen – wie die Abschaffung der Sklaverei, das Frauenwahlrecht, der Antikommunismus, die Bürgerrechtsbewegung und die Pro-Life-Bewegung – sind oft dadurch entstanden, dass sie unsere Hingabe an die Prinzipien der Unabhängigkeitserklärung unter der Verfassung verbessert haben“, schreiben die Autoren.

„Brutstätten des Antiamerikanismus“

Der Bericht fordert eine „nationale Erneuerung“ der Bildung, um den zukünftigen amerikanischen Bürgern die Gründungsprinzipien und den Charakter beizubringen, der notwendig ist, um diese Prinzipien zu leben. Eine patriotische Erziehung, so die Autoren, bedeute nicht, die Fehler in der Vergangenheit der Nation zu ignorieren, sondern die Geschichte in einer klaren und gesunden Weise mit Ehrfurcht und Liebe zu betrachten.

Amerikanische Colleges und Universitäten täten genau das Gegenteil, warnt der Bericht und stellt fest, dass sie zu „Brutstätten des Antiamerikanismus, der Verleumdung und der Zensur“ geworden seien, mit der Absicht, „Meinungen mehr zu manipulieren als Köpfe zu bilden“.

Dabei benannten die Autoren insbesondere den Historiker Howard Zinn und das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete 1619 Project, weil sie Schüler daran hinderten, die Menschlichkeit, das Gute und die Güte in Amerikas historischen Figuren zu sehen. Stattdessen präsentierten sie ihren jungen Lesern eine verzerrte Version der amerikanischen Geschichte.

„Im Alltag gegen Tyrannei aufstehen“

„Geschichtsrevisionismus, der ehrliche Gelehrsamkeit und historische Wahrheit mit Füßen tritt, Amerikaner beschämt, indem er nur die Sünden ihrer Vorfahren hervorhebt und Behauptungen von systemischem Rassismus lehrt, der nur durch mehr Diskriminierung beseitigt werden kann, ist eine Ideologie, die eher darauf abzielt, Meinungen zu manipulieren als den Verstand zu bilden“, heißt es in dem Bericht.

Die Erneuerung der amerikanischen Einheit wird von jedem Amerikaner abhängen, der bereit ist, im Alltag gegen Tyrannei aufzustehen, so der Autor.

„Vor allem müssen wir uns den kleinlichen Tyrannen in jedem Bereich entgegenstellen, die verlangen, dass wir nur von Amerikas Sünden sprechen und gleichzeitig seine Größe leugnen“, heißt es in dem Bericht. „Zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz und in der Welt ist es das Volk – und nur das Volk – das die Macht hat, für Amerika aufzustehen und unsere Lebensart zu verteidigen.“ (nmc)

(Mit Material von Gq Pan von The Epoch Times USA)