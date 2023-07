Getreideabkommen zwischen Kiew und Moskau droht auszulaufen

Frachter am Getreideterminal des Hafens von Odessa (Ukraine), von wo aus die Ukraine Weizen im Rahmen des Getreideabkommens verschifft, das das Land mit Russland geschlossen hat, April 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Am 17. Juli läuft das Abkommen zwischen Russland und der Ukraine aus, das den Export von 32 Millionen Tonnen ukrainischen Getreides über einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer ermöglicht hat. Die russische Seite scheint es nicht verlängern zu wollen.

Die Vereinten Nationen haben sich beunruhigt über das drohende Auslaufen des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides geäußert. „Zweifellos sind wir besorgt“, sagte die Direktorin der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz (Unctad), Rebeca Grynspan, am Mittwoch in Genf. Schließlich sei das von der Ukraine und Russland unterzeichnete Getreideabkommen „sehr wichtig für die Lebensmittelsicherheit und für Entwicklungsländer im globalen Süden“. Auch UN-Generalsekretär António Guterres hatte bereits seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht.

Das Abkommen war im Juli 2022 unter Vermittlung der UNO und der Türkei unterzeichnet worden, um die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer zu ermöglichen. Dadurch sollen die Auswirkungen des russisch-ukrainischen Kriegs auf die globale Nahrungsmittelversorgung abgemildert werden. Die Unctad war maßgeblich am Zustandekommen der Vereinbarung beteiligt, die schon drei Mal verlängert wurde. Ohne eine erneute Verlängerung läuft das Abkommen am 17. Juli aus.

Laut Grynspan kam deswegen schon eine russische Delegation nach Genf. Die UNO plane außerdem, eine Delegation nach Moskau zu schicken „in den Tagen, die uns noch bleiben“. Die Vereinten Nationen seien „weiterhin entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun“, um das Getreideabkommen zu erhalten, versicherte die Unctad-Chefin.

Will Russland nicht verlängern?

Am Dienstag hatte das russische Außenministerium allerdings erklärt, es gebe „keinen Grund“, die Vereinbarung erneut zu verlängern. Zuvor hatte Moskau immer wieder beklagt, dass die parallel zum Getreideabkommen getroffene Vereinbarung, wonach Russland trotz Sanktionen Dünger und Lebensmittel exportieren darf, nicht eingehalten werde.

Insbesondere die westlichen Sanktionen blockieren nach Angaben Moskaus die russischen Agrarexporte. Russland wirft der Ukraine zudem vor, eine Pipeline zwischen der russischen Stadt Togliatti und dem ukrainischen Hafen in Odessa gesprengt zu haben, die für den Transport von Dünger und Ammoniak genutzt wurde. Die Pipeline war zwar seit Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 deaktiviert, Moskau plante jedoch ihre Wiederinbetriebnahme.

Moskau: Nur 2, 6 Prozent der Getreideexporte gehen an ärmste Länder

Das russische Außenministerium wirft dem Westen zudem vor, die Getreideexporte statt in die armen Länder Afrikas und Asiens ausschließlich in „wohlgenährte Länder“ zu liefern. Nach Angaben von Moskau gingen nur 2,6 Prozent des Getreides aus der Ukraine an die ärmsten Länder, während 81 Prozent in „Länder mit hohem und gehobenem mittleren Einkommen“ verschifft worden seien.

Die Ukraine wirft Russland ihrerseits vor, die Registrierung ukrainischer Schiffe seit dem 26. Juni gestoppt und damit die Umsetzung des Abkommens ins Stocken gebracht zu haben. Bislang wurden auf Grundlage des Getreideabkommens gut 32 Millionen Tonnen auf Schiffen aus der Ukraine exportiert.

(afp/red)