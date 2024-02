US-Grenzkrise: Trump und Biden reagieren auf Mord an Krankenpflegeschülerin

Nach dem kürzlichen Mord an der 22-jährigen Laken Hope Riley verspricht Donald Trump im Falle seiner Wiederwahl, die Grenze für illegale Einwanderer vom ersten Tag an abzuriegeln. Präsident Joe Biden hingegen hat angesichts des Mordes an der Krankenpflegeschülerin betont, dass jeder, der in den Vereinigten Staaten eines Verbrechens für schuldig befunden wird, mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen muss.

Jose Antonio Ibarra wurde am 23. Februar von der Polizei in Verbindung mit dem Tod von Riley verhaftet, einen Tag nachdem ihre Leiche auf dem Campus der University of Georgia gefunden wurde. Aus den vom TV-Sender „NewsNation“ zitierten Dokumenten der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde geht hervor, dass Ibarra im Jahr 2022 illegal nach El Paso, Texas, eingereist war. Er wurde polizeiauffällig, wurde aber wieder entlassen, weil es nicht genügend Haftplätze gab.

In einem Beitrag vom 27. Februar auf der Plattform Truth Social sagte Trump, dass er, wenn er bei den Wahlen dieses Jahr erfolgreich wiedergewählt wird, die Schließung der südlichen Grenze zu seiner ersten Amtshandlung machen wird.

„Wenn ich euer Präsident bin, werden wir sofort die Grenze abriegeln, die Invasion stoppen und am ersten Tag mit der größten Abschiebeaktion von illegalen KRIMINELLEN in der amerikanischen Geschichte beginnen“.

„Möge Gott Laken Riley und ihre Familie segnen. Unsere Gebete sind mit Ihnen!“, so der ehemalige Präsident weiter.

In den vergangenen Jahren ist eine Rekordzahl illegaler Einwanderer und Drogen in die USA gelangt. Es wird geschätzt, dass seit dem Amtsantritt von Biden im Jahr 2021 mehr als zehn Millionen illegaler Einwanderer die Grenze überquert haben.

Trump beschuldigt Biden-Regierung und Kongress

Nach Ansicht von Trump liegt die Schuld allein bei der Biden-Regierung und dem US-Kongress, die seiner Meinung nach „unser Land zerstören und unsere Bürger töten“.

„Der schreckliche Mord an der 22-jährigen Laken Riley an der Universität von Georgia hätte NIE passieren dürfen“.

„Das Monster, das ihr Leben genommen hat, ist 2022 illegal in unser Land eingereist und wurde dann von den radikalen Demokraten in New York WIEDER freigelassen, nachdem es ein KIND verletzt hatte.“

Ibarra wurde Berichten zufolge in New York verhaftet, weil er mehrere Monate vor dem angeblichen Mord an Riley ein fünfjähriges Kind gefährdet haben soll.

Aufgrund der Ergebnisse der Ermittlungen hat die Polizei Ibarra unter anderem wegen vorsätzlichen und schweren Mordes, schwerer Körperverletzung, Entführung, Behinderung eines Notrufs und Verheimlichung des Todes eines anderen angeklagt.

Gleichzeitig veröffentlichte das Weiße Haus eine Stellungnahme an den Sender „Fox News“ zu dem Mordfall:

„Wir möchten der Familie und den Angehörigen von Laken Hope Riley unser tiefstes Beileid aussprechen“, heißt es in der Erklärung des Weißen Hauses.

„Menschen sollten mit der vollen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie für schuldig befunden werden. Da dies ein aktiver Fall ist, müssen wir Sie an die staatlichen Strafverfolgungsbehörden und die ICE [US-Polizei- und Zollbehörde, United States Immigration and Customs Enforcement] verweisen.“

Mehrere Republikaner im Kongress fordern nach der Ermordung von Riley eine strengere Grenzsicherung.

In einem Beitrag vom 24. Februar auf der Plattform X forderte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, Biden auf, seine „rechtlichen Befugnisse“ zu nutzen und die Grenze sofort zu schließen.

„Der brutale Mörder, der Laken das Leben genommen hat, war einer von Millionen illegaler Einwanderer, die die Regierung Biden einfach freigelassen und auf unser Land losgelassen hat“, so Johnson.

„Für Laken und die zahllosen anderen Opfer dieser Grenzkatastrophe werden die Republikaner im Repräsentantenhaus weiterhin mit aller Kraft für eine Rückkehr zu Recht und Ordnung kämpfen“, fügte er hinzu.

Die Epoch Times hat das Weiße Haus um eine weitere Stellungnahme gebeten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Trump, Biden Release Statements on Murder of Georgia Student Amid Border Crisis.“ (deutsche Bearbeitung nh)