US-Kongress: „UFOs sind eine potenzielle Bedrohung“

Nationale Sicherheit in Gefahr?

Erstmals seit Jahrzehnten befasst sich der US-Kongress mit unidentifizierten Luftphänomenen. Am 17. Mai zeigten Beamte des Pentagons in der ersten öffentlichen Anhörung zu diesem Thema seit 1966 zwei Videos von unidentifizierten Luftphänomenen (Unidentified Aerial Phenomena – UAP), umgangssprachlich auch als UFOs bekannt.

Im Jahr 2021 nahmen Militärangehörige durch das Fenster eines US-Marineflugzeugs zwei Videos auf. Zu erkennen ist darauf ein weißes, reflektierendes, kugelförmiges Objekt, das an dem Flugzeug vorbeifliegt.

„Ich habe keine Erklärungen dafür, worum es sich bei diesem speziellen Objekt handelt“, sagte Scott W. Bray, stellvertretender Direktor des Marinegeheimdienstes bei der Anhörung. Bray ist an der UAP Task Force (UAPTF), der für UAP-Untersuchungen zuständigen Pentagon-Einrichtung beteiligt.

Das zweite Video, das mit einer Spiegelreflexkamera über ein Nachtsichtgerät aufgenommen wurde, zeigt ein dreieckiges Objekt, das sich am Himmel bewegt und Licht ausstrahlt. Diesmal ist Bray „einigermaßen zuversichtlich“, dass es sich bei diesen Dreiecken um Drohnen handelt.

„Das dreieckige Aussehen ist das Ergebnis des Lichts, das durch die Nachtsichtbrille fällt und dann von einer Spiegelreflexkamera aufgezeichnet wird“, erklärte Bray.

Von Geschichten über nukleare Interkontinentalraketen, die während einer UFO-Sichtung funktionsunfähig gemacht wurden, bis hin zu Aufnahmen von Flugobjekten, die gegen die Gesetze der Physik verstoßen, erklärten Pentagon-Beamte dem Kongress, dass Sichtungsvorfälle „häufig“ sind und „zunehmen“. Jedoch könnten sie keine „eindeutigen Schlussfolgerungen“ über ihre Natur oder Absicht ziehen.

Wachsende Anzahl der Sichtungen

Die Anhörung vom 17. Mai fand weniger als ein Jahr nach der Veröffentlichung eines Berichts des Office of the Director of National Intelligence (ODNI) zu diesem Thema statt. Der Report ist gemeinhin als Pentagon-UAP-Bericht bekannt. Daraus geht hervor, dass das Pentagon 144 UAP-Sichtungen zwischen 2004 und 2021 feststellte, aber nur eine einzige erklären konnte.

Bray sagte, dass die Datenbank der UAP Task Force seit der Veröffentlichung der vorläufigen Bewertung im Juni 2021 auf etwa 400 Berichte angewachsen sei.

Der stellvertretende Direktor des Marinegeheimdienstes merkt weiterhin an, dass einige der Berichte Vorfälle betrafen, bei denen US-Militärflugzeuge Hochfrequenzenergie von den UAPs auffingen. Keine dieser Entdeckungen deutete aber darauf hin, dass sie „nicht-terrestrischen Ursprungs“ waren. In dem Bericht vom Juni 2021 hieß es, dass diese Entdeckungen von Hochfrequenzenergie in einer „kleinen Anzahl von Fällen“ auftraten.

Der Beamte äußerte sich im öffentlichen Teil der Anhörung nicht dazu, ob die verbleibenden Berichte Hinweise auf außerirdisches Leben enthielten.

Die Anhörung bestand aus einem öffentlichen Teil am Vormittag und einer geschlossenen Sitzung, die am Mittag begann.

Besorgnis über die nationale Sicherheit

Die Beamten gaben an, die UAPTF beginne nun damit, die potenzielle Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA durch UAP ernsthaft zu untersuchen. Derzeit sind die meisten von ihnen dem US-Geheimdienst unerklärlich. Auch müsse untersucht und bewertet werden, ob sie zu einer gegnerischen Macht gehörten.

„Unidentifizierte Luftphänomene sind eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit und müssen auch so behandelt werden“, sagte der Vorsitzende des Unterausschusses, der Abgeordnete André Carson (D-Indiana). „Wenn wir in unserem Luftraum etwas entdecken, das wir nicht verstehen oder nicht identifizieren können, ist es die Aufgabe derjenigen, die wir mit unserer nationalen Sicherheit betrauen, dies zu untersuchen und Bericht zu erstatten.“

Der Abgeordnete Mike Gallagher (R-Wisconsin) erkundigte sich nach einem Bericht über einen Vorfall auf der Malmstrom Air Force Base in Montana. Da sind „10 unserer nuklearen ICBMs [Interkontinentalraketen] funktionsunfähig gemacht worden“, während „eine glühende rote Kugel über dem Himmel beobachtet wurde“.

„Diese Daten liegen der UAP Task Force nicht vor“, antwortete Bray und fügte hinzu, dass er davon gehört, aber keine offiziellen Daten gesehen habe.

Die für das Pentagon bedeutendsten Sichtungsvorfälle sind jene, die „Flugcharakteristika oder ein Signaturmanagement aufweisen, das wir mit den uns zur Verfügung stehenden Daten nicht erklären können“, äußert Bray. Nach seinen Kenntnissen fliegen die gesichteten Objekte ohne sichtbare Antriebsmittel und verstoßen gegen bestehende physikalische Prinzipien.

„Ich würde sagen, dass uns kein Gegner bekannt ist, der ein Objekt ohne erkennbare Antriebsmittel bewegen kann“, fügte er hinzu.

Sensible Daten

Als die Pentagon-Beamten mitteilten, dass China eine eigene Behörde habe, die UAPs untersuche und dass ein „gewisser“ Informationsaustausch zwischen den Vereinigten Staaten und externen Behörden stattfinde, schlug der Abgeordnete Brad Wenstrup (R-Ohio) einen warnenden Ton an.

„Wenn [diese Technologien] von einem Gegner durch eine bahnbrechende Technologie entwickelt werden, können sie unsere militärischen Aktionen sehr stören oder zumindest eine Störung darstellen“, warnte Wenstrup. „Seien Sie vorsichtig, mit wem wir unsere Daten teilen und trauen Sie nicht unbedingt den Daten, die wir von anderen erhalten.“

Darüber hinaus fragte Carson die Beamten, ob sie über Verfahren verfügten, um zu überprüfen, ob es sich bei den von der UAP-Taskforce untersuchten Vorfällen um geheime, vom US-Militär entwickelte Projekte handelt.

„Wie der ODNI-Bericht deutlich macht, ist eine mögliche Erklärung für UAPs, dass wir US-Flugzeuge aufspüren, entweder geheime Luftprogramme oder sogar Testprototypen“, sagte Carson. „Ich möchte sicherstellen, dass die US-Regierung nicht ihren eigenen Schwänzen hinterherläuft.“

„Sicherheitsrelevante Informationen“

Ronald S. Moultrie, Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium für Nachrichtendienste und Sicherheit, zufolge verfüge die UAPTF über ein Verfahren zur Zusammenarbeit mit dem Pentagon und anderen US-Regierungsstellen, um ihre Untersuchungen mit möglichen Tests neuer Technologien zu „entflechten“.

Bray betonte, nicht alle von der Task Force gesammelten Informationen könnten an die Öffentlichkeit weitergegeben werden, da die Methoden und Technologien, die das US-Militär zur Entdeckung und Sammlung von UAP-Daten einsetzt, sicherheitsrelevante Informationen enthielten.

„Wir wollen nicht, dass potenzielle Gegner genau wissen, was wir sehen oder verstehen können oder wie wir zu einer Schlussfolgerung kommen“, sagte Bray. „Deshalb müssen Offenlegungen von Fall zu Fall sorgfältig abgewogen werden.“

„Unser Ziel ist es, das empfindliche Gleichgewicht zu finden, was uns ermöglicht, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu erhalten und gleichzeitig die Fähigkeiten zu bewahren, die für die Unterstützung unserer Soldaten unerlässlich sind“, erklärte Bray.

US UAP-Programme

Im Jahr 2017 berichtete die „New York Times“ über die Existenz eines Pentagon-Programms zur Sammlung von Daten über Weltraumphänomene.

Während das Pentagon die Finanzierung des Programms im Jahr 2012 einstellte, so die „Times“, blieben einige seiner Funktionen, wie die Sammlung und Untersuchung von militärischen UAP-Sichtungsvorfällen, bestehen.

Im Juni 2020 legte der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste in Absprache mit dem Pentagon und anderen zuständigen Stellen einen Bericht mit Einzelheiten zu den UAP-Untersuchungen vor.

Der neunseitige Bericht mit dem Titel „Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena“ wurde im Juni letzten Jahres veröffentlicht. Er enthält eine Authentifizierung der weit verbreiteten Videos und spärliche Details zu den UAPs. Insbesondere heißt es in dem Bericht, dass es „keine eindeutigen Hinweise auf eine nicht-irdische Erklärung“ für die UAPs gibt.

„Wir sind gerade erst dabei, die Grundlage für die detailliertere Analyse zu schaffen, die noch aussteht“, sagte Bray bei der Anhörung am Dienstag.