US-Kriegsschiff aus dem Jemen beschossen – Drohnen und Rakete abgefangen

Dieses Bild vom 27. Februar 2024 zeigt ein Schnellboot und das sinkende Frachtschiff Rubymar (links) vor der Küste des Jemen. Rubymar, ein unter Belize-Flagge fahrendes, in Großbritannien registriertes und im Libanon betriebenes Frachtschiff mit brennbarem Düngemittel, wurde am 25. Februar bei einem Raketenangriff der Huthi beschädigt. Foto: -/AFP via Getty Images