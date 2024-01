US-Schuldirektor stirbt zehn Tage nach Schusswaffenattacke auf seine High School

Zehn Tage nach einer Schusswaffenattacke auf eine Schule im US-Bundesstaat Iowa ist der Schuldirektor, der sich dem Angreifer in den Weg gestellt hatte, seinen schweren Verletzungen erlegen.

„Dan Marburger hat das höchste aller Opfer erbracht“, erklärte seine Familie am Sonntag. „Nach zehn Tagen hat er seinen Kampf verloren, und diese Tragödie hat sein Leben genommen.“

Iowas Gouverneurin Kim Reynolds würdigte Marburgers „heldenhaften Taten“. „Dan hat sich mutig in Gefahr gebracht, um seine Schüler zu schützen“, erklärte die Politikerin der Republikanischen Partei am Sonntag. Sie ordnete an, die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast zu setzen.

Der Angreifer nahm sich mutmaßlich selbst das Leben

Ein 17-jähriger Schüler hatte am 4. Januar das Feuer an der High School der Kleinstadt Perry in Iowa eröffnet. Er tötete einen Sechstklässler und verletzte mehrere weitere Menschen, unter ihnen den Schuldirektor. Der Angreifer nahm sich in der Folge mutmaßlich das Leben.

Der Vorfall trug sich weniger als zwei Wochen vor den Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner in Iowa zu, die am Montag den Startschuss für das landesweite Vorwahlrennen der Konservativen darstellen. Schusswaffengewalt spielte im Vorwahlkampf kaum eine Rolle.

Ex-Präsident Donald Trump, klarer Favorit bei den Vorwahlen, sorgte für Aufsehen, als er den Schusswaffenangriff in Perry vor Anhängern als „furchtbar“ bezeichnete. Er fügte hinzu: „Wir müssen darüber hinwegkommen, wir müssen nach vorne gehen.“ (afp)