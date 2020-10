US-Verteidigungsminister: Pentagon plant Marine mit mehr als 500 Schiffen zur Bekämpfung Chinas

Laut Verteidigungsminister Mark Esper plant das Pentagon, bis 2045 mehr als 500 Marineschiffe in seiner Flotte zu haben, um Chinas wachsenden militärischen Ambitionen und anderen Bedrohungen entgegenzuwirken.

Das erwähnte Esper, während er bei einer virtuellen Veranstaltung am 6. Oktober, die vom Think Tank des Center for Strategic and Budgetary Assessments in Washington veranstaltet wurde, eine umfassendere Roadmap für die Seestreitkräfte skizzierte, die als „Battle Force 2045“ bezeichnet wird.

„Battle Force 2045 fordert eine ausgewogenere Marine mit mehr als 500 bemannten und unbemannten Schiffen“, sagte Esper und fügte hinzu, dass er die Unterstützung von Marineeinsätzen von unbemannten Flugzeugen „aller Art“ aus vorsieht, einschließlich Betankung, elektronischer Kriegsführung und luftgestützter Frühwarnung.

„Die Kommunistische Partei Chinas … beabsichtigt, die Modernisierung ihrer Streitkräfte bis 2035 abzuschließen und bis 2049 ein Weltklasse-Militär einzusetzen“, sagte Esper. „Zu diesem Zeitpunkt will Peking Gleichheit mit der US-Marine erreichen, wenn nicht sogar unsere Fähigkeiten in bestimmten Bereichen überschreiten und unsere Überlegenheit in mehreren anderen ausgleichen.

Die Ankündigung des Plans erfolgt 9 Monate, nachdem Esper die Kontrolle über die Planung der Seestreitkräfte übernommen hat.

„Darüber hinaus werden wir vor 2035, dem Zeitpunkt, zu dem die Volksrepublik China ihr Militär vollständig modernisieren will, 355 traditionelle Kriegsschiffe erreichen. Und, was am wichtigsten ist, wir haben jetzt einen glaubwürdigen Weg, um in einer Ära fiskalischer Zwänge über 355 Schiffe zu erreichen“, fügte Esper hinzu und bezog sich dabei auf China mit seinem offiziellen Akronym.

Er sagte in einem Tweet, dass der Pentagon-Plan eine zukünftige Flotte vorschlägt, „die 1. die verteilte Letalität und das Bewusstsein optimiert, 2. die Überlebensfähigkeit in einem hochintensiven Konflikt optimiert, 3. die Anpassungsfähigkeit an eine komplexe Welt optimiert, 4. die Fähigkeit, Macht zu projizieren, die Meere zu kontrollieren und Präsenz zu demonstrieren, optimiert, 5. Präzisionseffekte auf große Entfernungen liefert“.

„Bösartiges, zwanghaftes und räuberisches Verhalten“

Esper hat soeben eine fünftägige Vier-Länder-Tournee durch das Mittelmeer und Nordafrika über das Wochenende abgeschlossen. Bevor er abreiste, hob er China und Russland für das hervor, was er als „destabilisierende Aktionen auf dem Kontinent“ bezeichnete.

„Peking und Moskau führen bösartiges, zwanghaftes und räuberisches Verhalten aus, das die afrikanischen Institutionen untergräbt, die Souveränität untergräbt, Instabilität schafft und die Region ausbeutet“, schrieb Esper.

Esper’s „Battle Force 2045“- Plan sieht auch eine erweiterte und „fähigere“ U-Boot-Truppe von 70 bis 80 Schiffen vor, gegenüber den heutigen etwa 55 Schiffen.

„Wenn wir nichts anderes tun, muss die Marine die Produktion von drei neuen U-Booten der Virginia-Klasse pro Jahr erreichen“, sagte Esper.

Er forderte auch zwischen acht und elf Nuklearträger, die er „unsere sichtbarste Abschreckung“ nannte, sowie bis zu sechs leichte Träger, die kurz startende oder senkrecht landende Flugzeuge unterstützen sollen.

Der Plan sieht zwischen 140 und 240 unbemannte und optional bemannte Über- und Unterwasserschiffe, zwischen 60 und 70 kleinere Überwasser-Angriffsboote und zwischen 70 und 90 kampflogistische Unterstützungsschiffe vor.

„Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem wir einen neuen Weg zu einer Flotte der Zukunft einschlagen können – und tatsächlich müssen -, die unsere Überlegenheit auf See noch lange Zeit aufrechterhalten wird“, sagte Esper.

„Heute verändern die Spitzentechnologien den Charakter der Kriegsführung grundlegend und erweitern die Geometrie des Schlachtfelds auf vielfältige Weise“, sagte er. „Im maritimen Bereich werden künstliche Intelligenz, autonome Systeme, allgegenwärtige Sensoren und Präzisionswaffen mit großer Reichweite in einem zukünftigen Kampf auf hohem Niveau eine immer wichtigere Rolle spielen.“

Esper sagte, dass derjenige, der sich diese Technologien zuerst zunutze macht, „auf Jahre hinaus“ einen klaren Vorteil haben wird.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Esper Says Pentagon Plans for Over 500-Ship Navy to Counter China (deutsche Bearbeitung von nmc)

Finanzmärkte, Handel, Medien, Ideologie, internationales Recht, Weltraum und vieles mehr sind potenzielle Krisenfelder, auf denen im übertragenen Sinn ein Krieg tobt. Für die KP China bedeutet es jedoch Krieg im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Partei, die die Regierung Chinas stellt, vertritt den Grundgedanken der „uneingeschränkten Kriegsführung“.

Zu den Mitteln des Kampfes gehören das Hacken von IT-Systemen, Terrorismus, psychologische, biochemische, ökologische, atomare und elektronische Kriegsführung, die Verbreitung von Drogen, Schmuggel, Sanktionen und so weiter.

Der Schlüsselpunkt dazu sind nicht unbedingt die unter Waffen stehenden Streitkräfte, sondern die „Generalisierung von Krieg“ für jeden chinesischen Landesbürger. „Uneingeschränkte Kriegsführung“ meint, dass „alle Waffen und Technologien nach Belieben eingesetzt werden können; was bedeutet, dass alle Grenzen zwischen Krieg und Frieden, zwischen militärischer Welt und ziviler Welt aufgebrochen werden.“

Genau darum geht es im Kapitel 18 des Buches „Wie der Teufel die Welt beherrscht" mit dem Titel „Chinas Griff nach der Weltherrschaft".

