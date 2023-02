USA verkünden weitere Militärhilfe für die Ukraine

Die USA gaben am Donnerstag weiterer Militärhilfe für die Ukraine bekannt.

Die USA wollen die ukrainische Armee im Kampf gegen Russland mit weiterer Militärhilfe im Umfang von zwei Milliarden Dollar (knapp 1,9 Milliarden Euro) unterstützen. Dies gab am Donnerstag der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan im Fernsehsender CNN bekannt. Er machte keine konkreten Angaben, welche Rüstungsgüter Washington bereitstellen will.

Die USA seien im ständigen Kontakt mit der Regierung in Kiew, „um der Ukraine die Werkzeuge zu geben, die sie braucht, um zu gewinnen“, sagte Sullivan. Er verwies darauf, dass US-Präsident Joe Biden bei seinem Überraschungsbesuch in Kiew in dieser Woche „mehr Artillerie, mehr Munition, mehr Himars“ zugesagt habe. Himars sind hochentwickelte Raketenwerfersysteme, die für die ukrainische Armee nach eigenen Angaben im Kampf gegen die russischen Truppen besonders effektiv sind.

Russland war vor einem Jahr in der Ukraine einmarschiert, seitdem herrscht in dem Land Krieg. Die ukrainischen Truppen werden bei der Verteidigung ihres Landes massiv vom Westen unterstützt. (afp)