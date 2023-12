Ausland „Sicherheit der amerikanischen Lieferketten"

USA: E-Autos mit Batterie-Bauteilen aus China nicht mehr staatlich fördern

Die US-Regierung will Elektroautos mit Batterie-Bauteilen aus China oder anderen „rivalisierenden Ländern“ von staatlichen Subventionen ausnehmen. Das kündigte das Finanzministerium in Washington für 2024 an.