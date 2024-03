Vergewaltigungswelle durch Jugendliche schockt Österreich – Nehammer erwägt Senkung des Strafalters

In Österreich sind sich jetzt kurz hintereinander mehrere Vergewaltigungsfälle durch Jugendliche vorgefallen, die die Öffentlichkeit wegen ihrer Grausamkeit schockieren. Zuerst wurde eine Gruppenvergewaltigung einer 12-Jährigen in Wien durch eine Jugendbande unterschiedlicher Nationalitäten aufgedeckt. Dann kam ein Todesfall einer 14-Jährigen nach dem Missbrauch durch einen 26-jährigen Afghanen ins Licht. Nun ist noch ein weiterer Fall dazu gekommen.

Am Mittwoch berichtete die „Kronenzeitung“ von einer Vergewaltigung einer 11-Jährigen in Kärnten. Demnach steht ein ukrainischer Junge im Alter von 14 Jahren unter dem schweren Verdacht, ein elfjähriges Mädchen beim Spielen in einem selbstgebauten Waldlager gefesselt und vergewaltigt zu haben. Ein 13-jähriger Junge stand daneben, statt dem Mädchen zu helfen, filmte er die Tat mit seinem Handy. Die Kinder kannten sich vorab nicht. Die Staatsanwaltschaft in Klagenfurt hat die Vorwürfe auf Nachfrage des „Kuriers“ bestätigt.

Wegen der Grausamkeit der Handlungen wurde der Ältere kurz nach der Tat in Untersuchungshaft genommen, wo er fast fünf Wochen einsaß, mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. In vier Wochen könnte dem 14-Jährigen der Prozess drohen, bis zu fünf Jahre Haft könnten ihn erwarten. Der 13-Jährige gilt noch als strafunmündig und ist frei.

Diskussion über Strafmündigkeit entbrannt