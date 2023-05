Versuchter Organraub: Nigerianischer Senator zu Haftstrafe verurteilt

Gericht in London

Ein nigerianischer Senator wollte einen Straßenverkäufer aus Lagos nach Großbritannien locken, um ihm eine Niere abzukaufen. Nun wurde er in London verurteilt.

Nigerias früherer Vize-Parlamentspräsident Ike Ekweremadu ist von einem Gericht in London wegen versuchten Raubs einer Niere für seine kranke Tochter zu einer Haftstrafe von neun Jahren und acht Monaten verurteilt worden. „Menschenhandel über internationale Grenzen hinweg, um menschliche Organe zu rauben, ist eine Form von Sklaverei“, erklärte der Richter am Freitag bei der Urteilsverkündung.

Der 60-jährige nigerianische Senator, seine Frau und ein Arzt waren bereits im März schuldig gesprochen worden. Sie hatten sich demnach verschworen, einen Straßenverkäufer aus Lagos nach Großbritannien zu locken, um ihm eine Niere abzukaufen. In Großbritannien ist es legal, eine Niere zu spenden, jedoch nicht gegen finanzielle oder materielle Entlohnung.

Lesen Sie auch „Unsilenced“: Ein realer Thriller über die Unterdrückung von Falun Gong in China

Ein „widerwärtiger Handel“

Richter Jeremy Johnson nannte die Tat einen „widerwärtigen Handel“, bei dem „die Armut, Not und Verzweiflung“ von verletzlichen Menschen ausgenutzt worden seien.

Ekweremadus Frau wurde zu viereinhalb Jahren und sechs Monaten, der Arzt zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ekweremadus inzwischen 25-jährige Tochter, für die die Organspende gedacht war, war im März freigesprochen worden. Sie ist weiterhin auf Dialyse angewiesen. Alle Angeklagten hatten die Vorwürfe in der Gerichtsverhandlung zurückgewiesen.

Der 21-jährige Straßenhändler war nach eigener Aussage in Lagos von einem Arzt angesprochen worden, der für Ekweremadu arbeitete. Er sei in dem Glauben nach Großbritannien gereist, dass er dort eine Arbeit bekomme. Dass es stattdessen um seine Niere gegangen sei, habe er erst gemerkt, als er vergangenes Jahr in ein Londoner Krankenhaus gebracht worden sei. Für die Niere sollten nach Angaben des Gerichts bis zu 7.000 Pfund (rund 7.900 Euro) gezahlt werden. (afp/dl)