Zu Tränen gerührt: „Man kann die reine und makellose Seele der Künstler spüren“

"Die Aufführung ist so schön!“ Schwester Rybus bei Shen Yun in Toruń, Polen. NTD

Als die Nonne Barbara Rybus nach der Shen Yun-Aufführung in Toruń ein Interview gab, musste sie sich die Tränen wegwischen: „Dies ist eine unglaublich schöne Erfahrung, die selten ist. Vielen Dank an alle, die hart für diese Show gearbeitet haben. Ich kann es jedem empfehlen. Die Aufführung von Shen Yun ist definitiv sehenswert.“

Die Nonne Barbara Rybus hat lange auf den Auftritt der Shen Yun Performing Arts-Gruppe gewartet. Die letzte Shen Yun-Aufführung in Polen war vor sieben Jahren. Rybus hat im Jahr 2016 vom damaligen polnischen Präsidenten Andrzej Duda für ihre Verdienste um die polnische Kirche im Osten, für die Förderung der polnischen Kultur und der nationalen Traditionen sowie Aktivitäten für polnische Minderheiten eine Auszeichnung erhalten.

„Die Aufführung der Shen Yun Performing Arts Truppe hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Es ist erstaunlich, es ist erstaunlich! Sie können die reine und makellose Seele dieser Künstler in allen Tänzen spüren, sie treten mit Leib und Seele auf, von Herzen“, sagte sie.

Sie sei von dieser schönen Aufführung sowohl körperlich als auch geistig zutiefst bewegt. Angesichts der Pandemie sollten die Menschen Kraft aus Shen Yun schöpfen, so die Nonne weiter.

Shen Yun ist wie eine Reise durch die fünftausend Jahre traditionelle chinesische Kultur. Sie spüre die göttliche Konnotation in dieser Kultur.

„Dies ist die geistige Welt, die Welt Gottes und der Menschen. Wenn ein Mensch in Harmonie mit Gott, mit der Natur, mit anderen ist, wird er inneren Frieden haben.“ Dieser innere Frieden werde auf den Gesichtern der Menschen und aus ihren Augen ausgestrahlt.

Die Nonne sagte über Gott: „Dies ist eine Macht, die die Menschen übersteigt, wie die Sonne, die niemals untergeht. Wir Menschen leben in dieser Welt, und wir leben unter der Vorsehung Gottes und den großartigen Errungenschaften dieser Kultur. Ich bin sehr angenehm überrascht, das zu sehen. So interpretiert (Shen Yun) diese Tradition so tiefgreifend und so schockierend.“

„Künstler haben sich von diesen fünftausend Jahren alter Kultur inspirieren lassen und sie dann auf die Bühne gebracht, um sie modernen Menschen zu zeigen.“

In Harmonie mit Gott und anderen sein

Sie erwähnte den Wasserärmeltanz der chinesischen Frauen: „Die wunderbare Musik, die Farben und die Kostüme, ich war so aufgeregt, als ich es mir ansah, es war so schön. Diese Schauspieler müssen eine sehr reiche Vorstellungskraft haben, um das auf der Bühne so schön darstellen zu können.“

Die Schwester erzählte, dass sie China sehr nahestehe, weil sie viele Jahre in der sibirischen Region Russlands in der Nähe der Mongolei gearbeitet habe, wo es viele Chinesen gebe.

Die Shen Yun-Künstler hätten eine bestimmte historische Mission auf sich genommen, sagte Barbara Rybus.

Diese Mission besteht darin, den Menschen in der modernen Gesellschaft zu sagen, dass wir nur mit einem schönen und gütigen Herzen schöne Dinge in der Welt erschaffen können.“

Shen Yuns Liedertexte verstehe sie so: „Modernisierung zerstört die Moral der Menschen. Das ist nicht der Wille Gottes, sondern des Teufels. Wenn wir uns mit Freundlichkeit, Schönheit und Tugend fordern, wird diese Tugend in uns weiterwachsen und aus uns herauswachsen. Es strahlt vom Körper aus. Wir werden uns auf Schönheit und Perfektion zubewegen und wir werden in Harmonie mit Gott und anderen sein.“ (aw)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!