Corona-Lockerungen in Paris: Restaurant-Terrassen geöffnet

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Corona-Lockerungen: Pariser strömen auf Restaurant-Terrassen“ vom YouTube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Die Franzosen dürfen nach fast sechs Monaten Zwangsschließung wieder zurück auf die Terrassen der Restaurants. Manche wollen öfter essen gehen, um die verlorene Zeit aufzuholen.

Halb sonnig, halb regnerisch. Doch heute spielt das Wetter für die Franzosen keine Rolle. Nach monatelangen Schließungen wollen sie einfach ihr Mittagessen auf den Terrassen genießen.

Wir sind so froh. Auch wenn das Wetter nicht perfekt ist, ist es angenehm, Platz zu nehmen und einen Kaffee in der Sonne zu trinken.“ – sagt Jean Casati, Einwohner von Paris.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Laut einer Umfrage wollen 80 Prozent der Franzosen wieder wie gewohnt in Restaurants gehen. 45 Prozent der jungen Leute wollen sogar öfter hin, um die verlorene Zeit aufzuholen.

Ich bin so froh, dass das vorbei ist, ehrlich gesagt. Heute ist außerdem mein Geburtstag. Also werde ich hinausgehen und shoppen – und alles tun, was man gerade so unternehmen kann.“ – Sandrine Abou Haidar, Studentin in Paris.