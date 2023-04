14-Jähriger „Intensivtäter“ nach Vergewaltigung und weiteren Gewaltdelikten in Haft

Die Liste der Straftaten, die einem 14-Jährigen zugeschriebenen werden, ist lang: Nachdem der Intensivtäter nun seine Strafmündigkeit erreichte und Ermittlungen gezeigt hatten, dass er offenbar an einem Tanküberfall beteiligt sein soll, entschied man sich für die Festnahme.

Nach mehreren schweren Gewalttaten in Wuppertal hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen einen 14-jährigen mutmaßlichen Intensivtäter festgenommen. Er soll als strafunmündiger 13-Jähriger bereits eine Vergewaltigung und mehrere Raubdelikte begangen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Freitag mitteilten. Auch nach seinem 14. Geburtstag rissen die Taten demnach nicht ab. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

Laut Polizei kam es bereits seit Monaten in dem Wuppertaler Bezirk Oberbarmen zu einer Häufung von Gewaltdelikten. Ermittlungen brachten den Jugendlichen mit mehreren Taten in Verbindung. Als strafmündiger 14-Jähriger soll er unter anderem an einem Tankstellenüberfall beteiligt gewesen sein.

Auch soll er massiv auf ein Opfer eingeschlagen haben, sodass sich dieses mit einem Sprung in die Wupper retten musste. Einem Tatopfer soll er eine brennende Zigarette auf der Hand ausgedrückt haben. Nach intensiven Ermittlungen wurde der Jugendliche am Donnerstag auf der Osterkirmes in Wuppertal festgenommen. (afp)