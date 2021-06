150 Bundespolizisten im Einsatz gegen Schleuser

Die Bundespolizei ist am Dienstag mit Razzien in mehreren Bundesländern gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen. Wie die Beamten in Chemnitz mitteilten, wurden in den frühen Morgenstunden mehrere Objekte in Möckern in Sachsen-Anhalt sowie Groß Lindow und Frankfurt an der Oder in Brandenburg durchsucht.