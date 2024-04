Deutschland Großer Polizeieinsatz

1900 Menschen demonstrieren gegen Verbot von Palästina-Kongress in Berlin

Hunderte Menschen haben am Samstag in Berlin gegen das Verbot des sogenannten Palästina-Kongresses demonstriert. Die Polizei zählte in der Spitze 1900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Es gab neun Festnahmen.