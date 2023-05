40 rechtskräftig, 86 Urteile: Knapp 2.000 Verfahren gegen „Letzte Generation“ und „Extinction Rebellion“ in Berlin

Wie ist Ihre Meinung zu den Aktionen der Gruppe „Letzte Generation?” (z.B. Straßenblockaden, Klebeaktionen, Farb-Aktionen)

Waren Sie schon mal direkt oder indirekt von einer Aktion der Letzten Generation oder ähnlichen Gruppen betroffen?

Halten Sie es für wichtig, sich für Umwelt- und Klimaschutz zu engagieren?

Sorgen Sie sich vor einer Radikalisierung der Klimaaktivisten-Gruppe „Letzte Generation”?

