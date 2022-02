Achtung „1984“: Woke-Alarm an UK-Uni und Habecks Orwellsche Betrachtungen

In der Corona-Pandemie sehen viele Menschen eine neue Bedeutung des Orwellschen Romans „1984“. Sie fühlen sich kontrolliert, überwacht und von Regierungsmaßnahmen gegängelt. Eine englische Universität warnt nun ihre Studenten vor dem Buch, es könnte „beunruhigend“ für sie sein. Und wussten Sie eigentlich, dass Robert Habeck ein Vorwort zu „1984“ geschrieben hat?

1984 – Richard von Weizsäcker wurde Bundespräsident, wegen der Flick-Parteispendenaffäre traten Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) und Bundestagspräsident Rainer Barzel (CDU) zurück und in der DDR begannen die Sowjets mit der Aufstellung von Atomraketen.

Was 1984 tatsächlich nicht existierte, war der totalitäre Überwachungsstaat Ozeanien aus George Orwells 1949 veröffentlichtem dystopischen Roman „1984“. Ozeanien, ein geopolitisches Großreich, gebildet aus den Kontinenten Nord- und Südamerika, Australien, dem Süden Afrikas und den Britischen Inseln, wird beherrscht vom allgegenwärtigen, aber unsichtbaren „Big Brother“ und der allmächtigen, alles überwachenden Sozialistischen Partei Englands sowie deren Ministerien für Wahrheit, Liebe, Frieden und Überfluss. Und in England spielt auch die Geschichte, in der die Menschen durch die politisch umgestaltete Sprache („NeuSprech“), durch „DoppelDenk“, eine Art zweideutig-schwammiges, widersprüchliches Parteidenken sowie gegenseitiges Bespitzeln und die Gedanken-Polizei kontrolliert werden.

Woke-Alarm in der Uni

Northampton, England, 38 Jahre später, im Januar 2022. Das Personal der University of Northampton gibt eine „anstößig“-Warnung bezüglich Orwells Roman „1984“ heraus, wie mehrere britische Medien berichteten. Nach Angaben der „Daily Mail“ erhielten Studenten eine spezielle Warnung, die sich für das Studien-Modul „Identity Under Construction“ entschieden hatten. Demnach enthalte das Modul „herausfordernde Themen im Zusammenhang mit Gewalt, Geschlecht, Sexualität, Klasse, Rasse, Missbrauch, sexuellem Missbrauch, politischen Ideen und beleidigender Sprache“. Einige Studenten könnten das als „anstößig und beunruhigend“ empfinden, hieß es. Der „Express“ aus London titelte dazu: „Der Woke-Wahnsinn hat einen neuen Höhepunkt erreicht“. Orwell-Biograf David Taylor sagte zu dem Woke-Alarm: „Ich denke, 13-Jährige könnten einige Szenen in dem Roman verstörend finden. Aber ich glaube nicht, dass jemand im Bachelor-Alter noch wirklich von einem Buch geschockt ist.“

„Dystopische Big Brother-Zentralen“

Ein Sprecher der University of Northampton erklärte dazu: „Obwohl es keine Universitätspolitik ist, können wir Studenten vor Inhalten in Bezug auf Gewalt, sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt und Selbstmord warnen.“ Man erkläre den Studenten daher anfangs, dass ihr Kurs „einige herausfordernde Texte“ enthalte. Verstärkt werde dies dann im Laufe des Studienprogramms durch Tutoren, so der Uni-Sprecher.

Die BBC listete „1984“ vor einigen Jahren auf Platz 12 der Top-100-Liste britischer Romane. Entsprechend ist auch die Entrüstung, die bei Bekanntwerden des Falls ausgelöst wurde. Der konservative britische Parlamentarier Andrew Bridgen meinte: „Es ist eine gewisse Ironie, dass Studenten jetzt Triggerwarnungen erhalten, bevor sie 1984 lesen.“ Laut Bridgen würden die Campusse der britischen Universitäten schnell zu „dystopischen Big Brother-Zonen“, in denen „NeuSprech“ praktiziert werde. Damit solle nach Ansicht des Abgeordneten „die Reichweite des intellektuellen Denkens“ verringert werden und jene ausgeschalten werden, die sich nicht daran hielten. Es sei nirgendwo deutlicher als in den Universitäten, dass „zu viele von uns“ freiwillig ihre Rechte aufgegeben hätten, um sich einer „homogenisierten Gesellschaft anzupassen“. Diese werde von einer liberalen Elite regiert, die uns vor Ideen „beschützte“, von denen sie glaube, dass sie zu extrem für unser Empfinden seien, so der Tory-Abgeordnete.

Orwell 2021 – mit Vorwort von Robert Habeck

Im Januar 2021 lag „1984“ auf Amazon auf Platz 2 der Bestsellerliste. Im selben Jahr erschienen gleich mehrere Neuübersetzungen des Orwellschen Romans auf Amazon – eine sogar mit einem Vorwort von Robert Habeck, damals Co-Grünen-Chef und heute Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Das Buch vom Deutschen Taschenbuchverlag kam in den Amazon-Bewertungen teils nicht so gut weg, nicht wegen des Buchs an sich: „Die Geschichte ist weltbekannt, die Übersetzung gelungen, das Vorwort von Robert Habeck – ja, ich habe es ganz gelesen – an Zynismus nicht zu überbieten“, schreibt einer. Unter den positiven Bewertungen heißt es: „Mir hat dieses Buch gefallen. Schade finde ich, dass gerade bei dieser Ausgabe das Buch schlecht bewertet wird, obwohl der Grund dafür wohl eher im Vorwort von Robert Habeck liegt. (…) Von mir gibt es trotzdem eine Leseempfehlung und verdiente fünf Lesesterne für das Buch.“

Stalin, Hitler und die DDR

Doch was war es, das Robert Habeck in seinem zwölfseitigen Vorwort geschrieben hatte? Unter anderem erklärt er, dass er „1984“ das erste Mal in der Schule gelesen habe. Für ihn sei es damals eine Metapher für die totalen Regime der dunkelsten Jahre des 20. Jahrhunderts gewesen, „des Stalinismus und des Nationalsozialismus“. Es habe vorgeführt, wie Menschen gebrochen und manipuliert würden, wie Faschismus funktioniere und die Wirklichkeit zu einer einzigen Manipulation werde.

Als er es nun aber erneut gelesen habe, habe es einen eigentümlichen Effekt auf ihn gehabt. „Ehrlich gesagt, habe ich dabei überhaupt nicht mehr an 1933-1945 oder die DDR oder Sowjetrussland gedacht. Ich dachte nur noch an unsere Zeit, unsere unmittelbare Gegenwart.“ Das sei an der von „Orwell messerscharf vorgeführten Analyse“ gelegen, „wie Sprache manipuliert werden kann“, erklärte der Grünen-Politiker und Doktor der Philosophie.

Gesehen, mit nur einem Auge

Dann gerät Habeck jedoch in Einseitigkeit. Seine Sicht der Gefahr von rechtem Extremismus wird geschildert. Er spricht von Populismus, von Äußerungen von Afd-Politikern, von „alternativen Fakten“ und „Fake News“, von Filterblasen und der Erschaffung von Wirklichkeiten. „NeuSprech und DoppelDenk, beides feiert heute fröhliche Urständ – beides wird als politisches Mittel gebraucht.“ Vielleicht liegt hier der Punkt, warum manche in den Bewertungen bei Amazon von Zynismus sprechen: Habeck wagt es in seinen Betrachtungen nicht, in den Spiegel zu sehen und die eigenen Standpunkte und die der von ihm bevorzugten rot-grünen Sicht auf diese Mechanismen hin zu hinterfragen. Nach Außen geschaut, gelingt dies dem Grünen-Politiker jedoch gut. Besonders bezüglich des kommunistischen Chinas gibt er sich keinen Illusionen hin.

China, mahnendes Beispiel – ohne letzte Konsequenz

Habeck geht in seinen Betrachtungen zu „1984“ auch auf den Pandemie-Verursacher ein: das kommunistische Regime in China mit seiner allgegenwärtigen Überwachung der Menschen durch Staatsapparat und Partei. Er berichtet von „großen, zentral gesammelten Daten über Krankheitsbilder, Verhaltensweisen und persönlichen Vorlieben“ und er berichtet davon, wie das kommunistische Regime seinen „technisch-totalitären Komplex“ in der Pandemie voll ausgespielt habe und sein „Social scoring“-System (Sozialkreditsystem, eine Art Guter-Bürger-Bonussystem) genutzte habe, „um Menschen mit Corona-Infektionen zu isolieren“. Ihnen sei beispielsweise untersagt worden, „Züge, Busse oder Bahnen zu benutzen oder einzukaufen“, so Habeck. Die Menschen hätten sogar mit ihren Handys identifizieren können, wo sich Infizierte aufhielten. „Der chinesische Staat übte totale Überwachung aus und kontrollierte das Verhalten seiner Bürgerinnen und Bürger bis ins letzte Detail.“ China habe mit dem „Social Scoring“ den „gläsernen Untertanen“ geschaffen.

Wann genau Robert Habeck sein Vorwort für „1984“ geschrieben hat, ist an dieser Stelle unklar. Die DTB-Version erschien jedoch am 22. Januar 2021, also vier Wochen nach Beginn der Massenimpfungen. Seither sind auch in Deutschland und anderen Ländern autoritäre Ansätze unverkennbar. Angefangen hatte es mit dem Import des chinesischen Lockdowns, einer Erfindung des kommunistischen Führers Xi Jinping. Wenn man in der 2013 von der Bundesregierung vorgelegten Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ nach Lockdown oder Ausgangssperren sucht, wird man nichts finden. Dennoch ging es in dem Planspiel um ein außergewöhnliches Seuchenszenario mit drei tödlichen Wellen in drei Jahren, ausgelöst durch einen Virus aus dem asiatischen Raum.

Auch die letztendliche Ausgrenzung ungeimpfter Menschen, unter welchem Vorwand auch immer, sowie die gesellschaftliche Ächtung Andersdenkender, ihre dumpfe und vereinfachende Kategorisierung als Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker, sind keine Vorgehensweisen, die zu einem demokratischen System gehören.

In dieser Hinsicht wurde Robert Habeck mit seinen Betrachtungen zu Orwells „1984“ mittlerweile von der Geschichte eingeholt.