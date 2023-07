AfD bei 21 Prozent – 73 Prozent gegen Regierungskoalitionen mit AfD

Die AfD legt in Umfragen weiter zu und verzeichnet erste Erfolge. In einer Umfrage spricht sich die Mehrheit gegen Regierungsbeteiligungen aus, aber die Zahlen unterscheiden sich.



Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Erneut verzeichnet das Wahlumfrageportal INSA gestiegene Umfragewerte für die AfD. Nach Daten vom 3. Juli kommt die Oppositionspartei auf inzwischen 21 Prozent. Damit liegt sie noch 4,5 Prozentpunkte hinter der stärksten Partei, der CDU/CSU, die 25,5 Prozent erreicht.

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage für den „Stern“ sind knapp drei von vier Bürgern dagegen, dass die AfD in einer Koalition an die Regierungsmacht kommt. Demnach finden es 73 Prozent der Wahlberechtigten richtig, dass die anderen Parteien Bündnisse mit der AfD ausschließen. 22 Prozent sehen das anders. Fünf Prozent haben hierzu keine Meinung.

In Ostdeutschland fällt das Ergebnis nicht ganz so eindeutig aus. Dort befürworten nur 60 Prozent den Ausschluss von Koalitionen und 34 Prozent sind anderer Meinung. Die Wähler der AfD selbst finden zu 95 Prozent, dass die anderen Parteien die Absage an gemeinsame Regierungen einkassieren sollten.

Erste Auswirkungen

Die AfD liegt bundesweit im Umfragehoch – erste Auswirkungen sind zu sehen: In Thüringen nahm der bundesweit erste AfD-Landrat Robert Sesselmann am Montag seine Arbeit auf. Er war in einer Stichwahl am 25. Juni gewählt worden, was bei den anderen Parteien teils Entsetzen auslöste. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Auch im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt wurde am Sonntag ein AfD-Kandidat erstmals in ein kommunales Amt gewählt: In der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz gewann der 42-jährige Hannes Loth die Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister.

Wie ist Ihre Meinung zum AfD-Höhenflug? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil:



AfD auf Höhenflug – Wie denken Sie darüber? Die AfD steht bundesweit in Umfragen bei 20 Prozent. Wie betrachten Sie eine Regierungsbeteiligung der AfD? Wie betrachten sie Zusammenschlüsse der übrigen Parteien, um mit einem gemeinsamen Kandidaten die AfD zu übertreffen? Worin sehen sie die Gründe für die wachsende Beliebtheit der AfD? Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht den Erfolg der AfD als Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland – Wie denken Sie darüber? Thank you VERY much!

Zufriedenheit mit CDU und Söders Regierung sinkt

Doch auch die Zufriedenheit der Wähler mit der Union nimmt ab. Seit März verloren CDU/CSU laut INSA über vier Prozentpunkte. Das macht sich ausgerechnet in Bayern bemerkbar.

Ein Vierteljahr vor der Landtagswahl sinkt dort laut einer Umfrage die Zufriedenheit mit der Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern sowie auch Ministerpräsident Markus Söder persönlich. Die Zufriedenheit mit seiner Regierung liegt nur noch bei 47 Prozent – das ist ein Minus von 6 Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage von Mai/Juni, wie eine Umfrage des Instituts GMS im Auftrag von Sat.1 Bayern und Antenne Bayern ergab. 48 Prozent (plus 4 Punkte) sind mit der Arbeit der Regierung sehr oder eher unzufrieden.

Söder halten nur 51 Prozent für einen guten Ministerpräsidenten – das ist der geringste Wert seit Jahren. 45 Prozent halten den CSU-Chef für keinen guten Regierungschef.

Eine Mehrheit wünscht sich allerdings weiterhin eine CSU-geführte Regierung, entweder allein (29 Prozent) oder mit Koalitionspartner (36 Prozent). Eine Koalitionsregierung aus anderen Parteien ohne Beteiligung der CSU wünschen sich 27 Prozent.

Wäre am Sonntag Landtagswahl, könnten CSU und Freie Wähler ihre Koalition fortsetzen. In der Sonntagsfrage kommt die CSU allerdings – anders als in den vergangenen Umfragen – nicht mehr über 40 Prozent hinaus (minus 1). Die Grünen mit 15, die Freien Wähler mit 12 und die AfD mit 13 Prozent können dagegen jeweils einen Prozentpunkt im Vergleich zur vergangenen Umfrage zulegen. Die SPD liegt bei 9 Prozent (minus 1). Lediglich 4 Prozent verharrt die FDP, muss also weiter um den Wiedereinzug in den bayerischen Landtag bangen. (dpa/mf)