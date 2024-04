Deutschland Wahl zum Europäischen Parlament

AfD steht in INSA-Umfrage zur Europawahl bei 19 Prozent

Auch in der Europawahl dürften CDU und CSU in Deutschland vorn liegen. In einer aktuellen Umfrage erreichen sie 28,5 Prozentpunkte. Dahinter folgt die AfD vor SPD und Grüne.