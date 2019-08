Alexander Gauland (AfD) will Russland in G7-Runde zurück

AfD-Chef Alexander Gauland will Russland zurück in der G7-Runde.

Es ist auch im Interesse Deutschlands, gute wirtschaftliche und politische Beziehungen zu Russland zu pflegen. Denn in vielen Bereichen wie der Energieversorgung, aber auch in der Sicherheitspolitik, ist Russland nicht wegzudenken“, sagte Gauland am Donnerstag.