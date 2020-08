Ausschreitungen in linker Szene in Berlin: „Kiezkultur von unten Verteidigen – Syndikat erhalten“

Während der Räumung der linken Kiezkneipe "Syndikat" in Berlin-Neukölln kam es am 1. August zu Ausschreitungen der linken Szene.

In Berlin wurde am 1. August (Samstagabend) die linke Kiezkneipe „Syndikat“ in Berlin-Neukölln geräumt. Es kam zu Ausschreitungen, Verwüstung und Randale. Auf Seiten der Polizei gab es zwei Verletzte.

Ende November wurde gerichtlich die Schließung der Kiezkneipe „Syndikat“ im Neuköllner Schillerkiez festgelegt. Am Samstag versammelten sich bis 2.000 Menschen aus der linken Szene, um gegen die angekündigte Räumung zu protestieren, so die „BZ-Berlin“.

Die Kundgebung wurde als „Lange Nacht der Weisestraße“ angemeldet.

Brennende Mülltonnen und versuchte Straßenblockaden

Die Polizei teilte mit, dass bereits kurz nach Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr Pyrotechnik gezündet wurde. Es flogen Steine auf Polizisten. Da der Veranstalter nicht ausreichend auf die Teilnehmer habe einwirken können, beendete dieser der Demo daraufhin offiziell.

Teilweise wurden Mülltonnen auf die Straße geräumt und angezündet. Mit Bauzäunen, Straßenschildern und Motorrädern wurde versucht, die sTraße zu blockieren.

„Kiezkultur von unten Verteidigen – Syndikat erhalten“



Die Polizei ging mit Pfefferspray gegen Protestler vor.

Die „andere“ Demo

twittert Holger Joest:

An diesem Wochenende gab es mehrere Demonstrationen in Berlin, darunter eine große Anti-Corona-Demo . In den sozialen Medien werden durchaus Zusammenhänge gezogen. So

Huch! Nein, das war ja die ANDERE Demo heute in Berlin. Die von links. Aber ich will ja jetzt aufhören mit der Polemik. #Hermannstraße #Neukölln

Oder auch:

„… die reisen an, um in unserer Stadt Randale zu machen“. Herr Müller, jetzt regen Sie sich mal nicht künstlich auf. In Berlin ist doch jeden Tag Randale. Wäre nur schön, wenn die Polizei in der Rigaer Straße und im Görlitzer Park genauso durchgreifen würde.